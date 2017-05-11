Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
Londra sokaklarında büyümüş Arthur (Charlie Hunnam), saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur’u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern’i (Jude Law) alt etmeye çalışacaktır.
Vizyon Tarihi: 12 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – ABD , İngiltere
Tür : Aksiyon , Fantastik , Macera
Süre: 126 Dak.
Yönetmen : Guy Ritchie
Oyuncular : Charlie Hunnam , Jude Law , Astrid Berges-Frisbey , Djimon Hounsou , Eric Bana
Senaryo : Guy Ritchie , Joby Harold , Lionel Wigram
Yapımcı : Guy Ritchie , Akiva Goldsman
Diğer Adı : Knights of the Roundtable: King Arthur
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