Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

Londra sokaklarında büyümüş Arthur (Charlie Hunnam), saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur’u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern’i (Jude Law) alt etmeye çalışacaktır.

Vizyon Tarihi: 12 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – ABD , İngiltere

Tür : Aksiyon , Fantastik , Macera

Süre: 126 Dak.

Yönetmen : Guy Ritchie

Oyuncular : Charlie Hunnam , Jude Law , Astrid Berges-Frisbey , Djimon Hounsou , Eric Bana

Senaryo : Guy Ritchie , Joby Harold , Lionel Wigram

Yapımcı : Guy Ritchie , Akiva Goldsman

Diğer Adı : Knights of the Roundtable: King Arthur

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