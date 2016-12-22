“Kredi İşi Çileye Dönüştü”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, esnafa verileceği açıklanan 50 bin liralık faizsiz kredinin esnaf için tam anlamıyla çileye dönüştüğünü söyledi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, KOBİ lere yönelik 50 Bin liralık faizsiz krediyle ilgili yaşanan sıkıntıları gündeme getirdi.

Kiraz’ın konuyla ilgili yazılı basın açıklaması şu şekilde:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin en fazla etkilediği kesimlerden birisi, esnaf ve sanatkarımız. Uzun süredir devam eden ekonomik durgunluk, pek çok esnafın kepenk kapatmasına sebep olmaktadır. Bir çok esnafın siftah yapamadan, evine ekmek götüremediğini bizler kadar Hükümet de biliyor.

İşte bu şartlar altında, KOBİ’lere 50 bin TL ye kadar faizsiz kredi müjdesi çileye dönüştü. Ekonomi Bakanlığı tarafından KOBİ’lere 50 bin TL verileceğini açıklamasının ardından binlerce KOBİ başvuru yapmış, bir o kadarı da başvuru yapamamıştır. Başvuru süresinin 3 gün olması, AKP Hükümetinin bu krediyi vermek değil vermemek için çalıştığını ve esnafı şov malzemesi olarak kullandığını çok açık bir şekilde göstermektedir.

KOBİ’lerin veya muhasebecilerinin gece 02.00-03.00 te kalkıp sisteme girmek için çaba göstermesine rağmen, binlerce esnafın başvuru yapamaması tam bir çelişkidir.3 gün gibi çok kısa bir sürede binlerce kişinin başvurusunun alınmasını beklemek de insafsızlıktır. Esnaflarımız kredi alabilmek için defalarca kurum kurum dolaşmaktadır.Mevcut uygulamayla pek çok esnaf prosedürleri yerine getirmeyi bile yetiştirememiştir.Esnafları alıp alamayacakları bile belli olmayan kredi için günlerce oyalamak kabul edilemez.

Türkiye genelinde 200 binden fazla esnafın kredi için başvuru yaptığı açıklanmıştır. Başvuru yapamayan esnafımızla birlikte bu sayının katlanacağı ortadadır. Başvuru yapanlar içinde de çok az sayıda esnafa kredi verileceği konuşuluyor. Hükümet, esnaftan büyük ilgi gören krediyle ilgili mutlaka yeni çalışma yaparak ödeneği artırmalı, kredinin adı gibi “Can suyu” olmasını sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki başvuru süresinin uzatılması, şartlarını yerine getiren esnafın taleplerinin karşılanması, piyasanın canlanmasına, esnafın nefes almasına, binlerce esnafın ve ailesinin bir süre de olsa rahatlamasını sağlayacaktır.

Kredi kefalet kooperatiflerinin yüzde 5’lik faizle verdikleri krediler için rakamın aşağı çekilerek esnaf için farklı bir kanaldan destek olunacağı bir gerçektir. Yetkililerin, Türkiye ekonomisinin önemli güçlerinden olan esnaf için farklı alternatifleri değerlendirmesini bekliyoruz.”

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