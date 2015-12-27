Kredi Kartı Borçlularına Müjde

400 bin kart borçlusu esnaf ve takibe düşen 2 milyon vatandaşın umutla beklediği yapılandırma çalışması 10 gün içinde tamamlanacak.

Vergi alacaklarının yapılandırmasının ardından bankalar da kart borçları için ilk adımı attı.

Borç yapılandırma tasarısının ardından gözler bankalara çevrildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ersin Özince, kart borçlarının yapılandırılması konusunda yeşil ışık yaktı. TBB ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) genel sekreterlerinin de aralarında yer aldığı altı kişilik komisyon bugün kuruluyor. Komisyon, yapılandırmanın takvimi, uygulanacak faiz oranı gibi ayrıntıları bankaların da görüşünü alarak belirleyecek. Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, 400 bin kart borçlusu esnaf ve takibe düşen 2 milyon vatandaşın umutla beklediği yapılandırma çalışması 10 gün içinde tamamlanacak. Devlet borçlusuyla barıştı, sıra bankalara olan kredi kartı borçlarına geldi. Kredi kartı borcu olan esnafa da yeniden yapılandırma umudu doğdu. Kredi kartı borçları nedeniyle zorlu bir yıl geçiren esnaf, ikinci kez TBB’nin kapısını çaldı. TBB Başkanı Ersin Özince ile görüşen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ortak komisyon kurma kararı aldıklarını belirtti. Palandöken, “6 kişilik bu komisyonda genel sekreterler, hukuk işleri ve mali müşavirler yer alacak. Çalışmanın 10 gün içinde tamamlanması hedefleniyor” dedi.

ÖZİNCE’ DEN YEŞİL IŞIK

Palandöken, şöyle devam etti: “TBB’den olumlu sinyal aldık. Sayın Özince de bu konuda katı değil tam tersine olumlu bakıyor. Hemen düğmeye basılması gerekiyor. Yeni yıldan önce mali milat başlamalı. Esnaf da 2011’e sıfırdan başlamalı. Yaklaşık 400 bin esnafın sıkıntısı var. Hükümet, borçları yapılandırıyor. Bu borçlar kredi kartı ile ödenebilecek. Yapılandırılırsa kredi kartını da kullanabilecek, bankalar da kazanacak.”

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’le randevu

TESK Başkanı Palandöken, bu hafta da, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’den randevu talep etti. Kredi kartı borçlarının yapılandırılması konusunda destek isteyeceklerini anlatan Palandöken, “Banka masrafları el yakıyor. BDDK’dan da bu konuda çözüm bulmasını talep edeceğiz. Daha önce çıkarılan sicil yapılandırılması ile ilgili kanunu şu an yürürlükte. Ancak, bankalar nedense bu konuda ellerini taşın altına koymuyorlar. 5-10 yıl önce 500 veya bin lirayı zamanında ödeyemediği için kara listeye girmiş olan bu insanların önü mutlaka açılmalı. Üzerinden yıllar geçmiş olan bu kara listeler artık rafa kaldırılıp temiz sayfa açılmalı” dedi.

Özince: Kredi kartı kimlik gibi oldu

Ersin Özince de, Bendevi Palandöken ile görüşmesinde bankaların uyguladıkları faiz oranları ve işlem ücretlerinin farklı olduğuna dikkat çekerek, “Bunları gözetmek zorundayız. Komisyon, bankaların da görüşünü alarak geniş kapsamlı bir çalışma yapsın. Ona göre değerlendirelim” dedi. “Kredi kartı kimlik gibi oldu” diyen Özince, şunları söyledi: “Vatandaşlar kredi kartlarından çok tüketici kredileri kullansınlar. Örneğin, konut, otomotiv gibi ihtiyaç kredilerini kullansınlar. Bugün kredi kartında faiz oranları yıllık yüzde 40’a gelirken, tüketici kredisi bunun dörtte biri. Alternatif kredi kullanılmalı, bankalarla pazarlık yapılmalı.”