Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Antrenörü Muhammed Çatar, kritik bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Ligin ikinci yarısından itibaren her şey bizim adımıza oldukça iyi gitti. Artık sezon bitti, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

Geride kalan sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligi 11.sırada tamamladı.

Turuncu yeşilliler, 26 haftalık süreçte 6 galibiyet, 20 mağlubiyet aldı. Sezona sıkıntılı başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, daha sonradan kadrosuna kattığı oyuncularla iyi sonuçlar aldı ve ligde kalmayı başardı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Antrenörü Muhammed Çatar, Malatya’da voleybolun günden güne ivme kazarak, yoluna devam ettiğini belirterek, “Kritik bir sezon geçirdik. Birinci ligde bir, ikinci ligde ise iki takımla mücadele ediyoruz. Büyük takımlardan sonra Anadolu’da bunu yapan iliz. Birinci ligde beş tane Malatyalı sporcumuz oynuyor. İkinci ligde de genç ve yıldız takımlarımız oynuyor, hepsi Malatyalı sporcular” dedi.

Çatar, sezon başının iyi geçirdiklerini ancak kötü bir süreç yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

“Daha genç bir kadro kurduk. Dışarıdan beş oyuncuyu kadromuza kattık. Sezonunu 4 ve 5.haftasında bu arkadaşlarla alakalı bir uyum sorunu yaşadık. Adaptasyon sorunu ile birlikte 5-6 hafta maç kazanamadık. Devre arası yönetimimiz ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ bizleri çok desteklediler. Kadromuza dört yeni oyuncu kattık ve iyiye gidiş başladı. Uzun zaman sonra dolu tribünlere karşı oynadık. Kübalı bir sporcuyu kadromuza kattık, bizim yönetimimizde ilk defa yabancı bir oyuncuyla mücadele ettik. Onun havası çok başka oldu. Bu yabancı sevgimizden değil, iyi bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Formamızı giydi ve Malatya’mızı temsil etti.”

Sezonun sona erdiğini, bundan sonraki süreçte yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Çatar, “Ligde kalmayı başardık. Yeni sezon ve altyapı çalışmalarımız devam edecek. Yıldız ve genç takımlarımız oldukça iyi, onları yarı final ve finallere hazırlayacağız. Genel olarak voleybolda iyi durumdayız. Özellikle ligin ikinci yarısından buyana iyi durumdayız. Yeşilyurt Belediyespor’un ikinci ligde bir takımı var. Büyükşehir ile aynı grupta yer alıyor. Yeşilyurt Belediyespor kulübü başkanı Dursun Cumali Sucu’nun desteğiyle o takımımızı da pilot takım olarak kullandık ve Malatyalı evlatlarımız ikinci ligde forma giyiyor. Bunlar çok güzel şeyler, büyük bir avantaj sağlıyor. Bir özgeçmişleri var artık. Profesyonel oyuncu oldular. Bunun getirdiği artıları kullanacaklar” şeklinde konuştu.

Çatar, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün voleybola büyük önem verdiğine dikkat çekerek, “Yaz okullarımız çok yoğun geçiyor. Yaz okullarından seçtiğimiz sporcularla performans sporcusu olarak devam ediyoruz. Erkek voleybolda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor çocuklara sahip çıkıyor. Kızlarda da Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destek veriyor. Bayan voleybolunda da alt yapımız kuvvetli ama sahip çıkılması gerekiyor. Çocuğu büyüttüğümüzde maalesef üst ligde oynayabilecek bir takımımız yok. Elazığ’a, Adıyaman’a, Bitlis’e gidenler var. Mecbur göndermek zorunda kalıyoruz. Malatya’dan yetişip Doğu’da çok oynayan sporcumuz var. Birçok voleybolcu yetiştirdik. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüzde eski bir voleybolcu ve voleybola gönül vermiş bir hocamızdır. Yeni tesislerimiz tamamlandı. Sadi bey Malatya’da oynamış en kariyerli voleybolcu. Voleybol öncesinde tesis sıkıntımız vardı. Atatürk Spor Salonu ve Yeşiltepe Spor Salonu vardı. Atatürk Spor Salonu’nda antrenman için sıra bekliyorduk. Program el vermiyordu. Tesislerin artmasıyla bütün branşlardaki arkadaşlarımız rahatladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ, bizim şuandaki en büyük kazancımız. Başkanımızın voleybol geçmişi çok fazla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak görev yapması bizim için önemli. Göreve gelir gelmez Dünya Ligi’ni Malatya’ya aldı. Biz onu gerçekleştiremedik. Akif başkan çok üzüldü ama ‘bir turnuva daha vereceğim’ dedi. Malatya’da altyapılar Türkiye şampiyonası olacak” diye konuştu.

Taraftarların bu sezon voleybol maçlarına yoğun bir ilgi gösterdiğine dikkat çeken Çatar, “Taraftar anlamında ligin ikinci yarısından sonra çok büyük bir ilgi vardı. Kübalı oyuncunun gelmesi artı oldu. Çok iyi ve sevimli bir oyuncu, herkesle iç içe, herkesle iyi bir diyalogu var. Bütün sporcularımız öyle. Akkuş Belediye maçı bizim adımıza çok önemliydi. O maçtan sonra taraftar sayımız çok arttı. Bazı maçlarımız Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarıyla çakıştı. Taraftarımız müsaade isteyerek, Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarına gitti. Takımımız ikinci yarıda çok iyiydi. Bir seviye üstü takımla biz Malatya’da bin kişiye oynarız. Ailelerimiz çok yoğun bir talep gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi