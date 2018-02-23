Kritik Haftalar Öncesi 3 Puanın Önemi Büyük

Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, sahasında 3 puanı alarak, kritik haftalara moralli girmek istiyor.

Ligde 22 haftalık bölümde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 28 puan topladı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 23.haftada ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, kağıt üzerinde kolay görünen ancak sahada zorlu bir mücadeleye sahne olacak olan Kardemir Karabükspor karşısında 3 puanı alıp, alt sıradaki takımlarla arasındaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor, Pazar günü tarihlerinde yedinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önceden oynanan 6 karşılaşmanın 2’sini Kardemir Karabükspor, 3’ünü Evkur Yeni Malatyaspor kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İki takım ilk olarak 2012 yılında Türkiye kupasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kardemir Karabükspor 1-0 kazandı. İki ekip 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig’de karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Karabük’te oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda Malatya’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. İki takımın 2017 yılında oynadıkları hazırlık karşılaşmasını Kardemir Karabükspor 2-0 kazandı. Sezon başında TSYD Kupası’nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 1-1 tamamlandı. Penaltı atışlarında 4-3 Evkur Yeni Malatyaspor gülen taraf oldu. Süper Ligin ilk yarısında Karabük’te oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspo6 4-2 kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 22 haftalık süreçte 7 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 28 puanın 16’sını iç saha, 12’sini ise deplasmanda aldı.

Sarı kırmızılılar, iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada 4 kez galip gelirken, 4 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor’dan sonra en az puan toplayan üçüncü takım oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar sahasında Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor’u mağlup etmeyi başardı.

Kardemir Karabükspor, ligde 22 haftalık süreçte sadece 3 kez galip gelirken, 3 beraberlik, 16’da mağlubiyet alarak 12 puan toplayabildi. Mavi şimşeklerin deplasman galibiyeti ise bulunmuyor. Kardemir Karabükspor, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada 2 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak, 2 puan toplayabildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Aydın Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Ahmet Narinç ile Eskişehir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İsmail Şencan yapacak. Ankara Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Erkan Özdamar ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 2’den izleyicilerle buluşacak.

SADIK VE CHEBAKE YOK..

Evkur Yeni Malatyaspor’da kart cezalısı Sadık Çiftpınar, ile PFDK’dan 3 maçlık oynanama cezası alan İssam Chebake kadroda yer alamayacak.

Sarı kırmızılılarda uzun süredir sakat olan orta saha oyuncusu İssiar Dia’nın yanı sıra kart cezalısı olan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile Antalya maçında rakibine yaptığı harekat sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç oynanama cezasına çarptırılan sağ bek oyuncusu İssam Chebake Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Stoperde bugüne kadar gösterdiği performansla alkış alan ancak Bursaspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını gören Sadık Çiftpınar’ın yerine, kart cezası sona eren Arturo Mina’nın oynacağı öğrenildi. Sağ bekte ise İssam Chebake’nin yokluğunda Rahman Buğra Çağıran’ın görev yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımda görev verilmesi halinde Arturo Mina ile Doria ilk kez yan yana oynayacak. Sağ bek oyuncusu İssam Chebake ise Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla birlikte cezasını tamamlamış olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kardemir Karabükspor karşısındaki muhtemel 11’i: Ertaç Özbir, Matheus Doria Macedo, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran, Aly Cissokho, Michael Pereira, Murat Yıldırım, Okechukwu Godson Azubuike, Aytaç Kara, Adem Büyük, Khalid Boutaib.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi