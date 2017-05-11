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Malatya Haber -

Kritik Maça İzmir Bölgesinden Hakem

Kritik Maça İzmir Bölgesinden Hakem
  • 11.05.2017
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TFF 1. Lig’de 33’ncü hafta görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasındaki tamamı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre, Malatya İnönü Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile Boluspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı İzmir Bölgesi Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç’in yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Serkan Gençerler, Kastamonu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Oğuz Terzi yapacak.

Ligin 33. haftasındaki tamamı 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Ümraniyespor-Altınordu: Serkan Tokat

Göztepe-Samsunspor: Arda Kardeşler

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

Adana Demirspor-Sivasspor: Serkan Çınar

Manisaspor-Şanlıurfaspor: Suat Arslanboğa

Elazığspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Tolga Özkalfa

Giresunspor-Denizlispor: Ali Şansalan

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: Mustafa Öğretmenoğlu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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