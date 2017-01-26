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Malatya Haber -

Kritik Maçın Hakemi Bitigen

Kritik Maçın Hakemi Bitigen
  • 26.01.2017
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TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor ile zirve yarışını sürdürmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Abduladir Bitigen yönetecek.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’in 19. haftasında Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadı’nda 16.00’da oynanacak olan Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını, Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Süleyman Özay ile Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Ocak Cuma

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar

28 Ocak Cumartesi

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

29 Ocak Pazar

13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç

30 Ocak Pazartesi

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. EROL dedi ki:
    26 Ocak 2017, 17:58

    İlk defa KAYSERİ bölgesi hakemi yönetecek.

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