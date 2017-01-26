Kritik Maçın Hakemi Bitigen
TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor ile zirve yarışını sürdürmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Abduladir Bitigen yönetecek.
TFF 1. Lig’in 19. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’in 19. haftasında Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadı’nda 16.00’da oynanacak olan Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını, Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Süleyman Özay ile Kayseri Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
27 Ocak Cuma
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar
28 Ocak Cumartesi
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
29 Ocak Pazar
13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak
14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç
30 Ocak Pazartesi
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp.
Yeni Malatya Gazetesi
İlk defa KAYSERİ bölgesi hakemi yönetecek.