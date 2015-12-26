Küçük Beyaz Yalanlar



Gösterim tarihi : 13 Mayıs 2011

Yönetmen : Guillaume Canet

Oyuncular : Francois Cluzet , Marion Cotillard , Benoit Magimel

Senaryo : Guillaume Canet

Yapımcı :

Müzik :

Görüntü yön. : Christophe Offenstein

Tür : Komedi , Dram

Süre : 154 dk.

Yapım yılı : 2010

Ülke : Fransa

Dağıtıcı : M3 Film

Restoran sahibi Max ve karısı Vero, her sene en yakın arkadaşlarını yazlık evlerine çağırarak sezon açılışını beraber yapmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sene Paris’ten ayrılmadan hemen önce arkadaşları Ludo bir trafik kazası geçirince, hepsi sarsılır. Bu nedenle tatil, itirafların, sırların ve suçluluk duygularının ortaya çıkmasına neden olur.

Resmi web sitesi : http://www.lespetitsmouchoirs-lefilm.com/



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