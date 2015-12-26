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Malatya Haber -

Küçük Beyaz Yalanlar

Küçük Beyaz Yalanlar
  • 26.12.2015
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Gösterim tarihi : 13 Mayıs 2011    
Yönetmen : Guillaume Canet   
Oyuncular : Francois Cluzet , Marion Cotillard , Benoit Magimel   
Senaryo : Guillaume Canet   
Yapımcı :   
Müzik :   
Görüntü yön. : Christophe Offenstein   
Tür : Komedi , Dram   
Süre : 154 dk.   
Yapım yılı : 2010   
Ülke : Fransa   
Dağıtıcı : M3 Film
Restoran sahibi Max ve karısı Vero, her sene en yakın arkadaşlarını yazlık evlerine çağırarak sezon açılışını beraber yapmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sene Paris’ten ayrılmadan hemen önce arkadaşları Ludo bir trafik kazası geçirince, hepsi sarsılır. Bu nedenle tatil, itirafların, sırların ve suçluluk duygularının ortaya çıkmasına neden olur. 
Resmi web sitesi : http://www.lespetitsmouchoirs-lefilm.com/ 
 

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