Küçük Beyaz Yalanlar
Gösterim tarihi : 13 Mayıs 2011
Yönetmen : Guillaume Canet
Oyuncular : Francois Cluzet , Marion Cotillard , Benoit Magimel
Senaryo : Guillaume Canet
Yapımcı :
Müzik :
Görüntü yön. : Christophe Offenstein
Tür : Komedi , Dram
Süre : 154 dk.
Yapım yılı : 2010
Ülke : Fransa
Dağıtıcı : M3 Film
Restoran sahibi Max ve karısı Vero, her sene en yakın arkadaşlarını yazlık evlerine çağırarak sezon açılışını beraber yapmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sene Paris’ten ayrılmadan hemen önce arkadaşları Ludo bir trafik kazası geçirince, hepsi sarsılır. Bu nedenle tatil, itirafların, sırların ve suçluluk duygularının ortaya çıkmasına neden olur.
Resmi web sitesi : http://www.lespetitsmouchoirs-lefilm.com/