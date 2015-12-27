‘Küçük Bir İşlem Hatası..’

Hakkındaki “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlaması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istenen AKP Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, buna ilişkin haberlerin yayımının 4. gününde bir açıklama yapabildi ve hakkındaki suçlamanın küçük bir işlem hatasından kaynaklandığını iddia etti.

Malatyahaber.com’un da 2 Kasım Salı günü yayına koyduğu haberdeki suçlamalarla ilgili telefonla arandığında yanıt vermeyen milletvekili Şahin, 4 gün sonra yaptığı yazılı açıklamada ise, haberin yayınlanmasıyla kendisine açıklama fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Şahin’in, hakkındaki suçlamaya ilişkin açıklaması şöyle:

“2006 yılında Malatya ilimizde yaşanan şiddetli soğuklar nedeniyle mağdur olan çiftçilerimize yönelik olarak Tabii Afetler Kanunu kapsamında, Hekimhan Güçlü Köyündeki arazi ve bahçemizden dolayı vekâletini aldığım 8 kardeşimle birlikte şahsıma İlçe Tarım Müdürlüğünce 175 TL olmak üzere (toplam 1400 TL) ödenmiştir. Bilahare Hekimhan İlçe Tarım Müdürlüğündeki işlem hatası ve belge eksikliği nedeniyle bu para geri istenmiş ve tarafımızca derhal iade edilmiştir. Bu arada konu yargıya intikal etmiş, savcılık, söz konusu don ödemeleriyle ilgili olarak Malatya ve ilçelerinde binlerce kişi hakkında dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucu mahkeme belgeleri tam olarak tamamlamadan, yani mağdurların sosyal güvenlik ve gelir durumlarını hesaplamadan ödeme yapan Tarım İlçe Müdürlüğünün bir ihmali olduğuna karar vermiş ve sadece Hekimhan İlçesinde aynı davadan yargılanan yaklaşık 700 kişi bu suçlamadan beraat etmiştir. Bu süreçte benimle ilgili dosya ise Milletvekili olmam hasebiyle TBMMye intikal etmiştir. Milletvekili olmadan önce açılmış olan bu davadan yargılanmış olsaydım benim de muhakkak beraat edeceğim emsal yüzlerce dava neticesinde görüleceği gibi aşikârdır. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün küçük bir işlem hatası sonucu, önce çiftçi ailelerine ödediği, ardından yanlışlığı fark edip geri istediği ve bana terettüp eden 1400 liralık meblağı derhal iade ettiğim halde hiçbir surette dava konusu olmaması gereken bir meselenin hayatında hiç mahkeme kapısı bilmeyen şahsım için böyle bir davaya konu olması ve bugün haber olması vicdanlara havale edeceğim bir meseledir. Keza, değil devletin 175 lirasına tenezzül etmek, haksız kazanç olacak bir tek kuruşa dahi tenezzül etmeyeceğimiz kamuoyumuzun malumudur. Aksi bir iddia nitelikli bir iftira olur ki, haysiyetine düşkün olan kimse böyle bir iftirayı kabul etmez. Sadece milletvekili olmam hasebiyle haber değeri taşıdığını düşündüğüm, basınımıza, dosya içeriği hakkında detaylı bilgi verilmeden kendilerine servis edilen bu bilgileri yayınlayıp kendimizi ifade etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.

Saygılarımla…

Mehmet Şahin

Ak Parti Malatya Milletvekili”