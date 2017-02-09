Eymen Milli Takım Havuzunda
Malatyalı 8 yaşındaki satranç sporcusu Eymen Akbayır, Milli Takım Havuzuna girdi.
Satranç Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 8 yaş kategorisinde derece yapan Akbayır, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen Satranç Milli Takım Havuzuna girmeye hak kazandı.
Akbayır, 15-19 Mart tarihleri arasında Antalya Mardan Palace Otel’de gerçekleştirilecek olan 2017 Türkiye Küçükler I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampına katılacak.
Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “Her yaş kategorisinde ilk 12 ye giren sporcular Satranç Milli Takım Havuzuna alınıyor. Bu sporculara dönemler halinde TSF tarafından özel dersler veriliyor. 250 sporcunun yarıştığı 8 yaş kategorisinde milli takım havuzuna girmeye hak kazanan Eymen Akbayır ilk eğitimini almak üzere Mart ayında TSF eğitim kampına katılacak” dedi.
Toy, satrançta gelecek vaat eden sporcuların kampa davet edildiğine dikkat çekerek, Akbayır’ın alacağı eğitimle gelecek yıllarda satranç milli takımının değişmez sporcusu olacağını ifade etti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi