Küçük Kahramanlar

Chloe ve annesi yeni bir eve taşınmak zorunda kalırlar. Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve yerleştikten kısa bir süre Chloe, meraklı olan komşuları Liam ile birlikte bahçe cücelerinin gerçek olduklarını keşfeder. Cüceler, evi küçük canavarlardan korumaktadır. Troggs adındaki bu küçük canavarlar, başka bir dünyadaki bir portal aracılığıyla evi istila etmektedir. Gerçekleri öğrendikten sonra Chloe ve Liam, canavarların istilasına karşı cücelerle işbirliği yaparak dünyayı korumak için savaşır.

Yönetmen: Peter Lepeniotis

Tür: Animasyon

Yapım Yılı: 2017 (85 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Jared Micah Herman, Kyle Newman

Seslendirme:Becky G., Tara Strong, Josh Peck, David Koechner, Jim Cummings

Yapımcı Firma: 3QU Media

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Gnome Alone

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

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