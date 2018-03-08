Küçük Kahramanlar
Chloe ve annesi yeni bir eve taşınmak zorunda kalırlar. Bahçe cüceleriyle dolu eski bir eve yerleştikten kısa bir süre Chloe, meraklı olan komşuları Liam ile birlikte bahçe cücelerinin gerçek olduklarını keşfeder. Cüceler, evi küçük canavarlardan korumaktadır. Troggs adındaki bu küçük canavarlar, başka bir dünyadaki bir portal aracılığıyla evi istila etmektedir. Gerçekleri öğrendikten sonra Chloe ve Liam, canavarların istilasına karşı cücelerle işbirliği yaparak dünyayı korumak için savaşır.
Yönetmen: Peter Lepeniotis
Tür: Animasyon
Yapım Yılı: 2017 (85 dk)
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Jared Micah Herman, Kyle Newman
Seslendirme:Becky G., Tara Strong, Josh Peck, David Koechner, Jim Cummings
Yapımcı Firma: 3QU Media
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Gnome Alone
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
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