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Malatya Haber -

Küçük Sanayiciye Seminer

Küçük Sanayiciye Seminer
  • 26.12.2015
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Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle küçük sanayicilere yönelik düzenlenen eğitim semineri başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerinin açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sait Kabadayı, 2007 yılını eğitim yılı ilan ettiklerini söyledi. Bu tür seminerlerle küçük ve orta ölçekli sanayicilerin ufuklarının açılmak istendiğini söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Kabadayı, ayrıca Avrupa Birliği (AB) fonları hakkında da bilgilerin aktarıldığını dile getirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Malatya İl Müdürü Dilaver Ekinci ise, seminerin hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Seminerde, yeni iş kuracak veya işini geliştirmek isteyenlere uzmanlar tarafından iş planı ve fizibilite konusunda bilgiler verildiğini söyleyen Ekinci, ayrıca aile şirketlerinin kurumsal şirkete geçmeleri için yapılacakların anlatıldığını kaydetti.

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