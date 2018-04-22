Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Küçük Yaşta Bisikletle Tanıştırmalı”

“Küçük Yaşta Bisikletle Tanıştırmalı”
  • 22.04.2018
  • 0

Malatya’da Derme İlkokulu ve Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi işbirliği ile “Minik Pedallarla Büyük Umutlara” etkinliği düzenlendi.

Fahri Kayahan Bulvarı Hilal park´ta düzenlenen etkinliği Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Derme İlkokulu Müdürü Orhan Özalp, amaçlarının çocuklara ve ailelere bisiklet sevgisi ve önemini kazandırmak, ulaşımın sadece araba olmadığını bisikletinde güvenli sağlıklı ulaşım aracı olduğunu kavratma, belirterek, “Sağlığı yerinde olan herkesin, her yaşta yapabileceği en önemli sportif faaliyet olan bisiklet sürme, sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir faktördür. Bisiklet kullanımı, kilo verme, kalp ve akciğer sağlığı ve ruh sağlığı için olumlu etkiler sahiptir. Bisiklet sporun sağlığı yerinde olan herkesin, her yaşta yapabileceğini, özelikle çocukların küçük yaşta bisikletle tanıştırmamız gerekiyor” diye konuştu.

iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."