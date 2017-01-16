Küçüklü’de İçmesuyu Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Küçüklü Mahallesi’nde içmesuyu alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Muhtar Şahin: Bu Hizmetler Kolay Alınabilecek Hizmetler Değil

Küçüklü Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, 20 senedir evlerimizin önündeki çeşmelerden ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Hasretle beklediğimiz içmesuyu artık musluklarımızdan akacak. Şuan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Özgür Özdemir’e ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Özdemir: 4,3 Kilometre İçmesuyu Hattı Yapılıyor

Doğanşehir İlçesi Küçüklü Mahallesi’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, içmesuyu alt yapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte Küçüklü Mahallesi’nin içmesuyu sorununu ortadan kaldıracağız. Dr. Özdemir, “İçmesuyu alt yapısı ile ilgili çalışmalarımız Malatya genelinde devam ediyor. Çalışmalar neticesinde şu ana kadar Küçüklü’ye 2,7 km’lik içmesuyu hattı çalışmasını tamamladık. Bu çalışmalar ile beraber 1 adet Terfi Binası ve 1 Adet 30 tonluk İçmesuyu deposu inşasının da sonlarına yaklaştık. Toplamda Küçüklü’ye 4,3 km’lik içmesuyu hattı ile beraber 22 Adet abone bağlantısı yapılacaktır. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Küçüklü mahallemiz Modern bir altyapıya kavuşmuş olacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalar sırasında bizlerden yardımlarını esirgemeyen mahalle muhtarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Bülten