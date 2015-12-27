Küçükşahin de Aday Adayı

Balyoz davasında 3,5 yıl hapis yattıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla 2014 yılında tahliye olan emekli Kurmay Albay Ahmet Küçükşahin, CHP’den Malatya Milletvekili Aday Adayı oldu.

CHP Genel Merkezine başvurusunu gerçekleştiren Küçükşahin, CHP Malatya İl Teşkilatı’nda basın toplantısı düzenledi.

Küçükşahin, Kara Harp Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi’nde öğrenim gördüğünü kaydederek, Hacettepe Üniversitesi’nde doktora yaptığını belirtti.

Yunanistan’da 3 yıl ataşelik yaptığını ifade eden Küçükşahin, “İstanbul’da bulunan Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde 6 yıl enstitü müdürü görevinde bulundum. Yayınlanmış bilimsel makalelerim ve sempozyum bildirilerim mevcuttur. Editörlüğü’nü yaptığım ‘Enerji Güvenliğine Ortak Çözüm Arayışları’ isimli bir kitabım, Balyoz davası nedeniyle hapishanede bulunduğum 3,5 yıllık dönemin ilk yılı içerisinde yazdığım ‘TSK’ne Karşı 12 Komplo’ adlı bir kitabım ve şuanda basım aşamasında olan bir başka kitabım daha var” dedi.

Küçükşahin, CHP çatısı altına girmesinin en önemli nedeninin CHP’nin ideolojisinden dolayı olduğunu kaydetti.

CHP’nin halkın partisi olduğunu savunan Küçükşahin, “Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce halkın partisidir ve halkın hizmetindedir. Gücünü ve öz kaynağını, vatandaş denen ve bugün ki iktidar tarafından değersizleştirilmiş insanlardan almaktadır. Oysa onlar, CHP’nin değişmez ve vazgeçilmez tabanıdır” ifadelerini kullandı.

Küçükşahin, kendisini CHP çatısı altında siyasete iten nedenlerden birinin ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı dönem olduğunu ileri sürerek, “Türkiye Cumhuriyeti bugün propaganda ile yönetiliyor. İleri demokrasi, açılım, çözüm süreci, dünya lideri, güçlü Türkiye, başkanlık sistemi, Türkiye modeli başkanlık sistemi, Osmanlıcılık, paralel yapı gibi içeriğini bilmediğimiz kavramlarla halkımız şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Oysa gerçekler çok farklıdır” diye konuştu.