“Kudüs Medeniyetimizin Bir Parçası’

‘Peygamberler Şehri Kudüs’ü Anlamak ‘ konulu Bilgi Yarışmasında dereceye giren 44 kişi dualarla Kudüs’e gitti.

Yeşilyurt Belediyesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen “Peygamberler Şehri Kudüs’ü Anlamak” konulu bilgi, kültür ve sanat yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 44 kişilik heyet Kudüs’e hareket etti.

“44 KİŞİLİK HEYETİMİZİ KUDÜS’E UĞURLADIK”

Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binasının önünde gerçekleşen uğurlama törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İslam Medeniyeti ile vatan topraklarının bize yurt edilmesinde büyük kahramanlıkların yaşandığı yurt içi ile yurt dışındaki tarihi kentlerimize geziler düzenlemeye ayrı bir önem veriyoruz. Atalarımızın büyük kahramanlıklarıyla dolu Çanakkale’ye bu yıl 1001 öğrencimizi götürüyoruz. İnönü Üniversitesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlediğimiz “Peygamberler Şehri Kudüs” temalı yarışmada dereceye giren öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 44 kişilik heyetimizi kutsal topraklarımız Kudüs’e uğurluyoruz. Dört gün sürecek Kudüs ziyareti kapsamında Mescidi Aksa başta olmak üzere dini ve tarihi mekânlar ziyaret edilecek. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kardeşlerimizi Kudüs’e göndermek bizim için büyük bir mutluluktur. Rabbim kazasız belasız bir şekilde gidip gelmelerini nasip etsin” dedi.

“YARIŞMAYA KATILAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUM”

“Peygamberler Şehri Kudüs’ü Anlamak” konulu yarışmanın iki ayrı kategoride gerçekleştiğini dile getiren Başkan Polat, “İnönü Üniversitemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde düzenlediğimiz etkinlik kapsamında ilimizdeki öğretmenler ile İnönü Üniversitesi başta olmak üzere diğer Üniversitelerden katılan öğrenciler arasında iki ayrı Bilgi ve Kültür alanlarında yarışmalar düzenlendi. Kudüs temalı gerçekleşen yarışmalarda resim, makale, karikatür, şiir alanlarında çok güzel eserler ortaya çıktı. Öğretmen ve öğrenci kardeşlerimizi yarışmaya katılım gösterdikleri için tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak dereceye giren 44 kişiyi Kudüs ziyaretiyle ödüllendirdik” dedi.

“KUDÜS, KADİM MEDENİYETİMİZİN BİR PARÇASI”

Açıklamasına “Kudüs kadim medeniyetimizin bir parçası” diyerek devam eden Belediye Başkanı Polat, “İslam Medeniyetine göre Mekke ve Medine’den sonra Kudüs üçüncü kutsal topraklardır. Kudüs’ü ziyaret edecek olan kardeşlerimiz orada üç büyük dinin eserlerini görürken, özellikle Müslümanların Kudüs’e sağladıkları katkılara şahit olacaklar. Selahattin Eyyübi’nin eserlerini, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tarihi eserleri yerinde inceleme fırsatı bulacaklar. 100 yıl öncesinde Kudüs’e zarar gelmesin diyerek ecdadımızın mütareke ederek bıraktığı Kudüs bizim için çok özel bir konumdadır” dedi.

“BU İMKÂNI BİZE SAĞLAYAN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kudüs heyetinde yer alan öğretmen ve öğrenciler ise Kudüs’ü ziyaret edecekleri için farklı bir heyecan yaşadıklarını ifade ederek, “Bu imkânı bizlere sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı duygular içindeyiz. Kudüs’ü, Mescidi Aksa ve o kutsal mekânları görmek bizim için hayaldi inşallah gerçeğe dönüşecek, çok mutluyuz. Mescidi Aksa’da namaz kılmak, dua etmek en büyük hayalimizdi. Rabbim herkese bu imkânları nasip etsin” diye konuştular.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ile Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlerinin de yer aldığı 44 kişilik Kudüs heyeti dualarla Malatya’dan ayrıldı.

KUDÜS’ÜN MANEVİ HAVASINI SOLUYUP, TARİHİ MEKÂNLARI İNCELEYECEKLER

Yafa’daki Mahmudiye Külliyesi ve Camisi, Sultan Abdulhamit’in yaptırdığı saat kulesi, Osmanlı Çeşmesi, Halilürrahman Camiinde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz.Yusuf peygamberlerin kabrini ziyaret edecek olan heyet, dört gün sürecek olan gezi programında Beytlahm şehrindeki Hz. İsa’nın doğduğu yer alan Kutsal Doğuş Kilisesinde incelemelerde bulunduktan sonra Hz. Ömer Camisi, Lut Golü, Hz. Musa’nın külliyesi, Emevi döneminden kalan Hişam Sarayını gezecekler.

Mescid-i Aksa’da namazlarını eda edecek olan Malatya heyeti, Kudüs’ün tarihi çarşısını, Hz.İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Çile yolu, Hz. Ömer Cami, Hz. Davut’un kabri, Burak Duvarı, İslam Eserleri Müzesi, Burak Mescidi, Mervan Mescidi, Zeytin Dağı, Selman-ı Faris ve Rabiatul Adeviyye makamlarında incelemelerde bulunacaklar.

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