Kudüs Yarışması Ödül Töreni ve Konferans

Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kudüs’ün İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından önemine vurgu yapmak ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kudüs’ temalı kültür ve sanat yarışmasının ödülleri dağıtıldı. “Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır’ başlığı altında gerçekleşen konferansta ise Kudüs’ün insanlık tarihindeki yeri ve konumu anlatıldı.

24 KİŞİ KUDÜS SEYAHATİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ, YARIŞMAYA KATILANLARA 50 TL’LİK HEDİYE ÇEKİ

‘Kudüs’ yarışmasında dereceye giren 24 kişi Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kudüs seyahatiyle ödüllendirilirken, toplam 28 bin 500 TL. para ödülünün dağıtıldığı yarışmaya katılan herkese Yeşilyurt Belediyesi tarafından Anadolu Kitap Fuarında kullanılmak üzere 50 TL’lik hediye çeki verildi.

‘YÜZYILLIK YANLIZLIK KUDÜS MESCİDİ AKSA’ FOTOĞRAFLARI SERGİLENDİ

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki ödül töreni ve konferans öncesinde ‘Yüzyıllık Yalnızlık Kudüs Mescidi Aksa’ isimli fotoğraflar fuaye alanında beğeniye sunuldu.

“YARIŞMAYA KATILAN HERKESİ VE DERECEYE GİRENLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Kudüs fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisinden sonra etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kamu, kurum, meslek örgütlerimiz, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışmalar yapıyoruz, ortak projelerde bir araya gelerek kentimizin eğitim ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. İnönü Üniversitemiz ile şehir arasında fiziki uzaklık olsa da manevi yakınlığımız çok ileri bir düzeydedir. İnönü Üniversitemizle kardeşlik hukuku çerçevesinde birçok organizasyonda ortaklaşa çalışmalar yaparken, bugün ödüllerini dağıtacağımız yarışmada da kendilerinden çok büyük destek aldık. İnönü Üniversitemiz, İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz yarışmamıza vatandaşlarımızın yanı sıra Türkiye’deki bütün üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz ile kentimizdeki liselerden çok yoğun katılım oldu. Geçtiğimiz senelere oranla ilginin yüksek olduğu yarışmalarda ortaya koyulan eserler bizim için çok kıymetlidir, çünkü hepsi Kudüs’ü anlatıyor. Yarışmalarda yer alıp Kudüs konusunda duyarlı bir yaklaşım sarf eden herkese en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışma sonunda dereceye girmeye hak kazanan 24 kardeşimizi Kudüs seyahatiyle ödüllendireceğiz.Ayrıca yarışmaya katılan herkese Kitap Fuarında kullanılmak üzere 50 TL’lik hediye çeki vereceğiz. Bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına bugün aramızda bulunan Prof.Dr.Cengiz Tomar ile Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu’nu kentimizde ağırlamaktan onur duyuyorum” dedi.

“KUDÜS VE FİLİSTİN DAVASINI ÇOK İYİ ANLAMAK GEREKİYOR”

Başkan Polat, Kudüs davasının çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade ederken, “ Arapça’da uzak diyar anlamına gelen Mescid-i Aksa sanki isminden dolayı gidilmesi zor, az gidilen, kendi haline terk edilmiş, Müslümanlar içinde uzak bir mescid konumuna gelmiştir. Bir yılda eğer bir milyon Müslüman Kudüs’ü ziyaret ederse bundan rahatsızlık duyacak, türlü türlü problemler çıkartacak, varlığını kabul etmediğimiz işgalci ve Siyonist rejimdir. Müslümanların varlığı onları korkuttuğu gibi Filistin’li kardeşlerimiz için bir güç ve kuvvet anlamına gelecek, kardeşlerimizin manevi anlamında yanlarında olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş olacağız. Hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Filistin’lilerin dünyanın bütün zalim ve emperyalist güçleri tarafından zulüm, baskı ve soykırımla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz, Kudüs mazlum bir coğrafyadır. Müslümanların üçüncü kutsal mescidinin bulunduğu Mescid-i Aksa bilincini daha ileriye düzeye taşımak gerekiyor. Filistin davasının önemini ortaya koyacak, toplumda farkındalık yaratacak kültürel ve eğitim çalışmalarını artırmak gerekmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak Kudüs ve Filistin’in yakından tanınması için çok etkin hizmetler sunuyoruz, geziler düzenliyoruz. Çünkü tarih bilincine sahip olmayan milletlerin ayakta kalma şansı yoktur. Cenab-ı Allah hak davasında tüm müslümanların yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

“KUDÜS İÇİN YAZILAN HER KELİME, DÖKÜLEN HER TER DALMASI KIYMETLİDİR”

Kudüs’ün bütün Müslümanların gönlünde müstesna bir konuma sahip olduğunu belirten İ.Ü.Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “ İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa son yüzyılda çok büyük acılar yaşayan, garip ve tutsak, çok mübarek ve kutsal bir mescidimizdir. Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenleri tebrik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren 24 kişiyi Kudüs ziyaretiyle ödüllendirerek çok değerli bir yaklaşım gösteren Yeşilyurt Belediyemiz Kudüs konusunda çok büyük hassasiyet göstermektedir. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız başta olmak üzere Başkan Yardımcılarımız ve personellerine çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan herkesi ve ödül almaya hak kazananları tebrik ediyorum. Bizim için çok kutsal ve özel bir konumda yer alan Mescid-i Aksa için yazılan her satır, dökülen her ter damlası çok mübarek ve kutsaldır. Kudüs’ü herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerekmektedir. Kudüs temalı yarışmanın düzenlenmesinde büyük emek sarf eden Yeşilyurt Belediyesine, İlahiyat Fakültesi Dekanlığımıza, emeği geçenlere ve yarışmalara katılan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Cengiz Tomar ile Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu, “Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır’ konferansında Kudüs’ün dini, tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin düşüncelerini paylaştılar.

“İSLAM DÜNYASI KUDÜS’Ü MERKEZİNE YERLEŞTİRMELİDİR”

Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu, “İslam ümmeti gerçekten merhametlidir, cebimizdeki paylaşıyoruz, kardeşimize zarar gelmesin diye uğraşıyoruz, çırpınıyoruz ve onun derdini kendi derdimiz olarak görüyoruz. İslam ümmeti başka milletler gibi değildir. İslam ümmeti hiç olmadığı kadar güçlüdür, ekonomik açıdan güçlü olmasının yanında 57 İslam Ülkesi vardır, ilk kez bu kadar büyük bir nüfusa ve imkâna sahipken İslam dünyasının yaşadığı zilleti bereketsizlikten başka bir şekilde tarif edemeyiz. Bu kadar güçlü iken Kudüs’ün elimizde olmaması da garip bir durumdur, bunun çok iyi irdelenmesi gerekiyor.1099 yılında kaybedilen savaşların ardından dört ayrı parçaya bölünen Kudüs, Selahaddin Eyyubi’nin fethiyle tekrardan o kudretli dönemleri yaşamaya başladı. Kudüs’e hâkim ve egemen olduğumuz zaman Cenab-ı Allah öyle bir bereket nasip etti ki çok güçlendik. 1917 yılında bu kutsal toprakları kaybettiğimizden beri halimiz ortada, bu kadar güce ve ekonomik duruma rağmen yaşadığımız durum bereketsizlikten başka bir şey değildir. İslam Dünyası Kudüs’ü merkeze yerleştirmelidir. Kuran-ı Kerim’de isimleri geçen peygamberlerimizden birçoğu burada yaşamış, son peygamberimiz Hz.Muhammed Mekke’de yaşarken Mescid-i Aksa’ya getirilmiştir. Kuran-ı Kerim’de bereket kelimesini en fazla Mescid-i Aksa ve çevresi için kullanan Cenab-ı Allah bize acaba ikazlarda mı bulunuyor? Cenab-ı Allah acaba biz kullarına ‘ Ey Ümmet bu kadar peygamber örnekliği Kudüs ve çevresiyle veriliyorsa lütfen ve katiyen Mescid-i Aksa’yı hayatınızdan aksa etmeyesiniz, bereketli kıldığımız Mesci-i Aksa ve çevresini tahrip ettirirseniz,sahip çıkmazsanız sizde Yahudiler gibi gazaba uğramayı, sapıtanların zümresine mi girmek istersiniz ’ diye ikaz mı ediyor, hatırlatmada mı bulunuyor? Acaba Fatiha suresini bu bakış açısıyla mı okuyalım? Son zamanlarda ‘Yarabbi Özgür Kudüs’te iki rekat namaz nasip et’ diye edilen duayı kabul etmiyorum, ‘Rabbim Kudüs’ün özgürlüğü yolunda bize amel nasip etsin’ diye dua edelim. Biz istiyoruz ki ‘birileri gitsin kurtarsın bizde gidip iki rekat namaz kılalım’ böyle bir şey yok. Bu bölgede bir savaşın olacağına da asla inanmıyorum.” dedi.

“KUDUS’Ü MÜSLÜMANLAR YÖNETİRSE KAN VE GÖZYAŞI DURUR”

Ortadoğu ve Arap coğrafyasının tarihi ve kültürüne dair pek çok çalışması bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar ise, Kudüs’ün Müslümanlar tarafından yönetilmesi halinde kan ve gözyaşının duracağını ifade etti.

Kudüs ve Ortadoğu tarihinin çok iyi bilinmesi gerektiğini hatırlatan Prof.Tomar, “ Yavuz Sultan Selim, 1516 yılın sonlarına doğru yine İslam ve Türk Devleti olan, ancak güçsüz durumda kalan Memluklulardan Mekke ve Kudüs’ü korumak amaçlı alıyor. Şayet Memluklular ve Osmanlı İmparatorluğu olmasaydı bugün Arap Bölgeleri Portekizce konuşan Katolikler olacaktı. Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü aldıktan sonra H.Ömer’in emannamesini harfiyen uyguluyor, zulüm sona eriyor, orada yaşayan herkesin hak ve hukuku korunuyor, hakları gasp edilenleri hakları iade ediliyor.İşte biz buna tarih bilinci diyoruz. Maalesef biz son dönemlerde tarih bilincini kaybettik. Kudüs ve Ortadoğu’da yaşanan sorunun tek çözümü bu kutsal yerleşim bölgelerini Müslümanların yönetmesidir, eğer böyle bir durum olursa kan ve gözyaşı durur, huzur ve barış gelir. Bu önerimi tarihsel verileri ön plana koyarak ifade ediyorum. 1099 yılında Kudüs’ü alan Hristiyanlar Müslümanları kılıçlardan geçirdiler, katliamlar yaptılar, Kudüs sokaklarında oluk oluk kan aktı, Mescidi Aksa’yı ahıra çevirdiler, kendi dindaşlarına bile zulüm yaptılar. Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü feth ettikten sonra o bölgeye huzur geldi, intikam gütmedi, zulümler sona erdi. Hakları elinden alınan hristiyanlara hakları iade edildi. Hristiyanlar ve Yahudiler o bölgeyi ele geçirdikleri her dönem zulüm yaptı.1917 yılında o kutsal bölgeyi kaybettiğimizde Müslümanları ikinci sınıf vatandaş durumuna soktular, İsrail’e devlet kurduttular, şu anda yaşananlarda zaten ortadadır, baskı ve zulüm devam etmektedir.” diye konuştu.

Konferansın sonunda İ.Ü.Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Prof.Dr.Cengiz Tomar ile Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu’na kayısı paketi ile ‘elif-vav’ tablosu hediye ettiler.

“KUDÜS” TEMALI YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Konferansın sonunda ‘Kudüs’ temalı kültür ve sanat yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

“Kudüs” temalı yarışmanın öğrenci kategorisinde dereceye girenler şunları

Bilgi Yarışması:

1.Rabia Güngörü

2.Salih Sevim

3.Mertcan Turgut

Mektup Yarışması

1.Şehlanur Çiçek

2.Hacer Kevser Çolak

3.Halis Güler

Şiir Yarışması

1.Yusuf Özaykan

2.Seda Nur Kurak

3.Edanur Kurak

Fotoğraf Yarışması

1.Ayşe Serra Kayan

Resim Yarışması

1.Deniz Kara

2.Ayşe Beyza Akça

3.Elif Kama

Vatandaş Kategorisi

Bilgi Yarışması

1.Cebrail Karaoğlan

2.Rümeysa Kelleci

3.Ayşe Kılınç

4.Cevdet Karlı

5.Ömer Uçur

6.Sema Bozkurt

Mektup Yarışması

1.Rabia Şeramet

Şiir Yarışması

1.Züleyha Laçin

2.Nihat Malkoç

Resim Yarışması

1.Emine Beler

Fotoğraf Yarışması

1.Ahmet Ciran

2.Hamit Kapan

Mansiyon

1.Sakine Güldaş

2.Cebrail Ödemiş

3.Sefa Merve Altay

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİ

Bilgi Yarışması

1.Beyzanur Yeşilova (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

2.Derya Şahin ( Adıyaman Eczacılık Bölümü )

3.İ.Ethem Özbilgiç ( İ.Ü. İ.İ.B.F. )

4.Betül Çetin (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

5.Mustafa Doğan ( İ.Ü.SBE/YL)

6.Özlem Arslan (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

Şiir ve Mektup Yarışması

1.Ayşenur Atlı (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

2.Zeynep Kübra Kılıç ( 29 Mayıs Ü. İslam ve Din Bilimler )

3.Rüveyda Bezirci ( İ.Ü. Eğitim-Okul Önce Öğretmenliği)

Resim ve Fotoğraf Yarışması

1.Yunus Özdemir ( İ.Ü. Eğitim Fakültesi )

2.Selman Taylan (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

3.Merve Sevinç ( Düzce Tıp Fakültesi )

Mansiyon

1.Sahra Tamer (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

2.Büşra Nur Sabuncu (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

3.Hüda Nur Demir (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

4.Sümeya Kılıç (İ.Ü.İlahiyat Fakültesi )

Konferans ile ödül törenine İ.Ü.Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Nacar, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Bülten