Kukla Gösterisi İle Anlattılar
Malatya’da Toplum Destekli Polisler tarafından, öğrencilere “Genel Güvenlik ve Sigaranın Zararları” konulu Kukla Gösterisi sunuldu.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2014-2015 Yılı Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuzluklar, kötü alışkanlıklar, arkadaş seçiminin yanı sıra sağlıklı ve düzenli eğitim görülmesi adına seminer ve konferansların sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda son 15 gün içerisinde Malatya’da 20 okulda toplam 3 bin 700 öğrenciye ‘‘Genel Güvenlik ve Sigaranın Zararları” konulu kukla gösterisi yapıldığı belirtildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."