Kukla Gösterisi İle Anlattılar

Malatya’da Toplum Destekli Polisler tarafından, öğrencilere “Genel Güvenlik ve Sigaranın Zararları” konulu Kukla Gösterisi sunuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2014-2015 Yılı Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin karşılaşabilecekleri olumsuzluklar, kötü alışkanlıklar, arkadaş seçiminin yanı sıra sağlıklı ve düzenli eğitim görülmesi adına seminer ve konferansların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda son 15 gün içerisinde Malatya’da 20 okulda toplam 3 bin 700 öğrenciye ‘‘Genel Güvenlik ve Sigaranın Zararları” konulu kukla gösterisi yapıldığı belirtildi.