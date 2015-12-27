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Malatya Haber -

‘Kul Vahap’ Vefat Etti

‘Kul Vahap’ Vefat Etti
  • 27.12.2015
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Malatya’nın tanınmış şairlerinden ‘Kul Vahap’ mahlaslı Vahap Salt vefat etti. 

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vahap Salt’ın cenazesi, Malatya eski müftüsü Feyyaz Yaşar tarafından Ulu Cami’de kıldırılan cenaze namazının ardından Eskimalatya’daki Alibaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.  Salt’ın (80) yayınlanmış şiir kitapları bulunuyor. Evli ve 7 çocuk babası olan emekli din görevlisi Vahap Salt için taziye yerinin Eskimalatya olduğu kaydedildi.

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanlarından Ziya Kesiriklioğlu’nun annesi, Ufuk Televizyonu ile Akranlar Market Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Osmanlıoğlu’nun kayınvalidesi Saniye Kesiriklioğlu da (78) vefat etti. Taziye yerinin, İsmetiye Mahallesi Dilek otobüs durağı arkası olduğu bildirildi.

Öte yandan AKP’li eski İl Genel Meclisi üyelerinden Battal Tuncal’ın babası da vefat etti. 86 yaşındaki Mehmet Tuncal’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTO: Vahap Salt’ın cenaze töreni (Mehmet GÖRESİYE)

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