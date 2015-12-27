‘Kullanım Alanı İki Kat Artacak’

AKP Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, Erhaç Havaalanı terminal ek bina inşaatının Haziran’da tamamlanacağını, İtfaiye binası için de 1.2 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Ölmeztoprak’ın TBMM’deki sekreteryası aracılığıyla yayınladığı basın bülteni şöyle:

“Ak Parti Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak,Malatya Erhaç Havalimanındaki mevcut Terminal binasına yapımı devam eden olan AKS ilavesinin 2010 yılının Haziran ayı sonunda bitirileceğini ve yapım çalışmaları devam eden itfaiye binası inşaatına da 1 milyon 231 bin TL ödenek ayrıldığını söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak,Malatya Havaalanında Malatya halkına daha iyi hizmet verecek, modern bina ve tesisler in yapım çalışmaların devam ettiğini belirterek bu kapsamdaki çalımlar hakkında şunları söyledi;Malatya Havaalanımızın Paralel Taksi yolunun piste dönüştürülmesi işinin tamamlanmasının ardından daha fazla yolcu kapasiteli uçakların kullanabilmelerine olanak sağlanmış ve Erhaç havalimanındaki uçuş ve yolcu sayısında meydana gelen artış neticesinde mevcut Terminal binasının yetersiz kaldığını Havaalanımızın yöneticileri bizlere bildirmişlerdir.Bizlerde Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde pistimizi genişlettik, havalimanı yolumuzun bölünmüş yol olarak inşasını tamamladık. Haziran ayında tamamlanacak yeni AKS ilaveleriyle de yolcularımızın ihtiyacını karşılayacak yeni bir Terminal binasına kavuşarak Malatyamızın hak ettiği modern bir Havalimanına kavuşacak ve kullanım alanı yaklaşık iki katına çıkmış olacaktır dedi.

Ölmeztoprak,Havaalanın itfaiye hizmet binasının yapım çalışmalarının bu yıl sonunda hizmete gireceğini proje tutarının 1 milyon 656 bin TL olduğunu ve 2010 yılı için 1 milyon 231 bin TL tutarında ödenek ayrıldığını ve yıl içerisinde halanı meydanı ve içerisinde güvenlik,bilgi ağı ve çevre donanımları sistemleri içinde çalışmalar yapılacağını ve havaalanındaki tüm çalışmaların bu yılın Ekim ayında bitirilmesinin planlandığını belirtti.

Malatya Erhaç Havaalanı’nda 2002 yılında sadece 87 bin yolcu taşınırken 2009 yılının sonunda yolcu sayısının 463 bine ulaştığını bildiren Ölmeztoprak,yüzde 500 artış.İşte hizmet bu.Hava yolu halkın yolu haline getirilecek ve ilin prestiji açısından önemi artacaktır dedi.”