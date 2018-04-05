Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Külliyenin Avlusunun Üstü Kapatılacak

Külliyenin Avlusunun Üstü Kapatılacak
  • 05.04.2018
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştirildiği Kernek Külliyesinin yaklaşık 800 m2 olan açık iç avlusunun üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatılıyor.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; Kernek Külliyesinin yoğun bir talep görmesine bağlı olarak özellikle yağışlı havalarda iç avlusunun üstünün açık olmasından dolayı yaşanan sıkıntıların giderilmesi için üzerinin kapatılmasına karar verildi.

Açıklamada, Külliyenin iç avlusunun üzerinin, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolörlüğünde; çelik konstrüksiyon taşıyıcılı üstü sandviç panel, altı ise ahşap lambri olacak şekilde kapatılacağı belirtilerek, çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.

Bülten

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."