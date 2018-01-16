Kültür Varlıkları İçin Afet Projesi Geliştirilecek
Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında kültür varlıkları mirasının doğal afetlere karşı korunmasına yönelik karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Levent İskenderoğlu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker arasında imzalanan protokole göre; iki kurum arasında müzeler ve müze çalışmaları için afet ve risk yönetimi ile acil müdahale eylem planları oluşturulacak ve buna ilişkin eğitim programları gerçekleştirilecek.
Yine protokol kapsamında Malatya’daki kültür varlıkları mirasının doğal afetlere karşı korunmasına yönelik projeler gerçekleştirilecek.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Sanatı ve sanatçıyı tam olarak anlayan onların sorunlarının çözümünü arayıp bulan Levent İskenderoğlu müdürüme sanata sanatçıya verdiği desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum.