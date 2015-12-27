‘Kulübü Rahatlatmak İçin..’
Malatyaspor’u parasal krizden kurtarmaya yönelik çalışmalarla ilgili olarak AKP milletvekili Ömer Faruk Öz bir açıklama yaptı. Orduzu sınırlarında bir arazinin akaryakıt istasyonu olarak kulüp tarafından kullanılmasına yönelik bazı gelişmeler sağlandığı da belirtildi.
Öz’ün sekreteryasından konuya ilişkin yayınlanan basın bülteninde şu bilgiler yeraldı:
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