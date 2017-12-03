“Kulübümüzü Hakemlere Kurban Etmeyeceğiz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bir şehrin heyecanı ve oynadığımız futbol sürekli hakem hatalarına kurban ediliyor. Şehrimizi, kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı hakemlere kurban etmeyeceğiz. Bu son olsun” dedi.

Gevrek, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hakemi Cüneyt Çakır’ın verdiği kararları eleştirerek, “Adil olabilsinler diye görevlendirilen hakemlerin vicdanının artık sorgulanması lazım; değerlendirme yaparken neye göre, kime göre yapılıyor? Dünden bugüne baktığımız zaman hemen hemen her maçta dikkatimizi çeken bu kabul edilemez durum ne zaman düzeltilecek ya da düzelmesi için beklenen şey nedir? Akhisar maçında maçın henüz başında aleyhimize verilen sarı kart, maçın son dakikası net bir şekilde penaltı olarak okuduğumuz pozisyonda neden lehimize verilmedi bunu FIFA hakemliği yapan Cüneyt Çakır’ın vicdanına sormak istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Şehrimizi, kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı hakemlere kurban etmeyeceğiz. Bu son olsun” ifadesini kullanan Gevrek, şunları söyledi:

“Biz Anadolu takımıyız. Bu takımın içinde kimsenin göremediği ve temel kabul ettiğimiz 3 milyona yakın yürek var. O yürekler de her maçta dilden bir an düşmeyen dua başından bugüne birlik beraberlik ve güven var. Bütün bu maneviyatı görmezden gelen hakemlerin bu kabul edilmez tavrı hepimizi derinden üzmüştür.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTO: T.M. Akhisar- Evkur Yeni Malatya maçında, gösterdiği kartlar ve uzatma dakikalarında vermediği penaltıyla EYMS camiasının tepkisine yolaçan hakem Cüneyt Çakır, maçta tartışılan kartlarından birini gösterirken (iha- Manisa)