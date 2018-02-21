Kuluncak’a 10 Yataklı Hastane!
Kuluncak ilçesine 10 yataklı Entegre İlçe Hastanesi yapılması için yapım ihalesine çıkıldı.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilana göre; Kuluncak Entegre İlçe Hastanesi yapılacağı bildirildi.
Hastanenin 10 yataklı olacağı bildirilirken, Entegre İlçe Hastanesi ile birlikte Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Servisi ve 10 daireli lojmanda yapılacağı kaydedildi.
İhalenin 13 Mart 2018 tarihinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünde yapılacağı ve ihale için yükleniciye 400 gün verileceği kaydedildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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