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Malatya Haber -

Kuluncak’taki Hastane Böyle Olacak”

Kuluncak’taki Hastane Böyle Olacak”
  • 30.03.2018
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Kuluncak’a Entegre Devlet Hastanesi yaptırılacak. Hastanenin 10 yataklı olacağı bildirildi.

Yetkililer, hastane ile ilgili şu bilgileri verdiler:

“Entegre Devlet Hastanesi içerisinde Bodrum kat, Zemin Kat, 1. Kat ve Tesisat kat bulunduracaktır. Bodrum Katta, 112 acil, Ambulansın kullandığı Kapalı otopark, Morg, Mutfak, Yemekhane, Çamaşırhane ve Teknik birimler yeralmaktadır. Zemin Katta, Hastaneye hizmet veren Acil Servis, 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Bekleme kayıt birimleri olacaktır. 1.Katta, Toplum Sağlığı Merkezi hizmet birimleri, Başhekimlik ve Hastane idari birimleri, 2 adet tek kişilik ve 4 adet 2 kişilik hasta yatak odası ve SDL, Diş Polikliniği, Tesisat Katı, Asansör makine dairesi bulunmaktadır.”

Bülten- malatyahaber.com

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