‘Kulüp Bulmalarını İstedik..’

Malatyaspor Teknik Direktörü Fahrettin Ömeroviç, kulüp idari binasında düzenlediği basın toplantısında Mardinspor maçı, Antalyaspor maçı ve kadro dışı bırakılan Taner Demirbaş ve Mehmet Budak konularına değindi. Ömeroviç, Mardinspor maçında beklenmedik şekilde alınan beraberliğin hedefte geriye doğru itilmeye yol açtığını belirterek Bu maçta çok sayıda pozisyonumuz vardı. Farklı kazanabilirdik. Yine de her şey bitmiş değil. Önümüzde Antalya maçı var. Bu maçı kazanacağımıza inanıyorum dedi.

Fahrettin Hoca Mardin maçını tamamen çok farklı kazanabilirdik o zaman, seyircinin, siz basının bakışı tamamen farklı olabilirdi. Sonuçta bu tip zorluklarla sonuçta ayakta kalmamız gerekiyor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor olumlu düşünmemiz gerekiyor. Demek bizim daha fazla çalışmamız gerekiyor ileri gitmemiz gerekiyor. 1 galibiyetten sonra her şey bitmiyor. 1-2 ay içerinde pembe tablo çizemeyiz. Bu tür durumlarda ben ve futbolcular bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Gerçekten çok önemli geçen haftalar. Geçen hafta lig sonuncusu ile oynadık ve 2 puan kaybettik. Şimdi lideriyle oynuyoruz. İnşallah 3 puanla kapatırız dedi.

Bir gazetecinin Mardin maçıyla ilgili özeleştiri yapıp yapmadığını sorması üzerine Ömeroviç Kendi eleştirimi yaptım ama bunların bana ait olması gerekir. Bunu paylaşmak istemiyorum karşılığını verdi.

Ömeroviç Eleştiriye her zaman açık olmamız gerekir. Ben de bir şey yaparken işler iyi gitmiyorsa ben de eleştirilere maruz kalırım, kalmam gerekir. Her zaman işler iyi gitmeyebilir. Bazen kazandıktan sonra bile eleştiri olabilir dedi.

Taner ve Mehmet Budak konusuna değinen Ömeroviç Yollarını açtık, kulüp bulmalarını istedik. Bundan sonra düşünmüyoruz. Benim ve yönetim kurulunun bir kararı. İnşallah hem onlar hem bizim için hayırlı olur dedi.

Kararlar verilirken takım ruhunun düşünüldüğünü belirten Malatyaspor çalıştırıcısı, geçmişte bazı futbolcuların gerçekten büyük fedakârlık yaptığını ama hedeflere gitmek için geriye bakmamak gerektiğini söyledi.

Ömeroviç, giden oyuncuların yerini doldurmak zorunda olduklarını belirterek, defansta Alper ve Turgayın sakat olduğunu, forvet bölgesine daha önce de oyuncu istediğini, Volkan Çekiçin transferinin gündeme geldiğini ama kulübü Kayseri Erciyesspor ile olumsuzluk yaşandığını belirtti. Ömeroviç, transferde 10 gün kaldığını, geniş ve güçlü bir kadro oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Malatyasporda o kadar çok başarısızlık görmediğini belirten Ömeroviç Mardin ve Karşıyaka maçları bizi geriye itti. Karşıyaka maçında sahadan puanla ayrılsak, Mardin maçını normal şartlarda kazansak, her türlü şartta kazanmak zorundaydık, tablo farklı olacak, Antalya maçı farklı olacaktı. Antalya ve Karşıyaka maçları bizim için derbi maçlar olacaktı. 6. Sıra hedefimize yaklaşmış olacaktık. Sonuçta hiçbir şey kaybetmedik. Ben inanıyorum, futbolcularda da bunu görüyorum. Her ne kadar Mardin maçından sonra uzak gibi gözükse de bu hedefe doğru gitmek istiyoruz dedi.