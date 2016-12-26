Kum Sanatıyla 15 Temmuz

Kum sanatçısı Cengiz Göğebakan, Yeşilyurt’ta bulunan Bilim Sanat Koleji’nde öğrencilere yönelik hazırlanan programda 15 Temmuz ile ilgili bir çalışma sundu.

Suna Doğan ile birlikte kuma şekil verilerek yapılan kum sanatının en ince noktalarını ortaya koyup, öğrencilere 15 Temmuz darbe girişimini canlandıran Göğebakan, programı izleyen öğrenci ve öğretmenlerden büyük alkış aldı.

Kuma işlenen şekillerle adeta büyülenen öğrenciler, özellikle 15 Temmuz çalışmasında duygu dolu anlar yaşadılar.

“Hain kalkışmayı kumda canlandırmaya çalıştık”

Çalışmanın tamamlanmasının ardından bir konuşma yapan Göğebakan, “Bugün özellikle 15 Temmuz çalışmamızda bu hain kalkışmayı kumda canlandırmaya çalıştık. Tabi bizim işimiz sanat ve sanatın da doğru yönleriyle halka dokunması gerekiyor. Bu çalışmamı tüm 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan ediyorum. İnşallah ülkemiz bir daha bu tür hainlikler yaşamaz ve görmez. Sanatımı icra edebildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.

Kum sanatçısı Göğebakan daha sonra öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okudu.

iha