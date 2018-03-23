“Küme Düşme Endişemiz Asla Yok”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake, “Bizim için çok önemli bir maç. Düşme endişemiz yok çünkü biz buralara tesadüfen gelmedik. Çalışarak geldik, böylede devam edecek” dedi.

Chebake, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında iyi mücadele ettiklerini belirterek, “İki maç bizim lehimize de dönebilirdi. İki karşılaşmada ortada geçen bir maçtı. Özellikle Trabzonspor maçı, bizim lehimize dönecek bir maçtı. İki maçta da yapılan bazı basit hatalar skoru belirleyebiliyor” diye konuştu.

Fas asıllı sağ bek, bir gazetecinin ‘Oyun sistemi kendisini etkiliyor mu?’ sorusuna, “Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben her iki sistemde de oynadım. Tabi ki takımın böyle sistemlere uyum sağlaması gerekir. 4-3-3 ya da 5-3-2’de oynadığım için benim için fark etmiyor” diye cevap verdi.

Küme düşme endişesi yaşamadıklarını ifade eden Chebake, şunları söyledi: “Trabzonspor maçında da kesinlikle öyle bir endişemiz yoktu. Öncelikle biz o sisteme eğer devam edersek uyum sağlamaya çalışacağız. Sistemin iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. O nedenle Gençlerbirliği maçına çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Düşme endişemiz yok çünkü biz buralara tesadüfen gelmedik. Çalışarak geldik, böylede devam edecek.”

Chebake, Gençlerbirliği ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, “Gençlerbirliği buraya daha büyük bir baskıyla gelecek. Bizde o baskıyı lehimize çevirmeye çalışacağız. Taktiksel bir maç olacak. Buradan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok, inşallah öyle de olur” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi