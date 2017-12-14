Final

Final

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Arion

Malatya Haber -

Kupa Maçının Davetsiz Misafiri

Kupa Maçının Davetsiz Misafiri
  • 14.12.2017
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Yeni Malatya Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ikinci maçını izleyenler arasında davetsiz bir misafir vardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor, Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı kırmızılıların, Ankara ekibiyle oynadığı rövanş maçına taraftarların ilgisi de azdı.

Takımlarını yalnız bırakmayan az sayıda taraftar, maçın başından sonuna kadar takımlarına destek verirken, stattaki davetsiz misafir büyük ilgi çekti. Maç başlamadan önce stat içerisinde gezen bir kedi, zaman zaman tribünden karşılaşmayı da takip etti.

Davetsiz sevimli misafir, stadın farklı yerlerinden karşılaşmayı takip ederken, zaman zaman saha kenarında gezmeyi de ihmal etmedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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