Kupa Morali: 1-0

Malatyaspor, teknik heyet değişikliğine yolaçan gergin günlerden sonra Fortis Türkiye Kupası’nda Hacettepe’yi eleyerek moral buldu: 1-0 Süper Lig ekibi Hacettepe’yi eleyen golü 66. dakikada Celil penaltıdan kaydetti. Malatyaspor, önceki haftalara göre sergilediği mücadeleci futbolla dikkat çekti. Bu arada karşılaşmanın ilk dakikalarında Maraton tribünündeki taraftarlar arasında bulunan bir grup, önce sahaya sırtlarını döndüler, daha sonra da stadı terketti. Bu grubun, teknik direktörlük görevini “geçici” olarak Osman Gökhan’ın üstlenmesine tepki gösterdikleri öne sürüldü.

STAD: İnönü,

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Eygü, Fahri Aksoy, 4.hakem Özgür Pişkin,

MALATYASPOR: Fevzi, Mustafa, Gökhan Caba, Serkan Dökme, Fatih (Dk.86 Ramazan), Eren (Dk.46 Olcayto), Güngör, Caner (Dk.80 Turgay), Murat Duman, Celil, Mehmet Albayrak,

YEDEKLER: Yk.Taylan, Ramazan, Alper, Turgay, Selim, Ergun, Olcaytu,

HACETTEPE: Ulaş, Ufuk, Admir, Orhan, Murat, Lika, Olgay, Da Silva (Dk.73 Kadir), Cevahir, Bernand (Dk.73 Yakubu), İbrahim,

YEDEKLER: Yk. Ercüment, Amir, Kemal, Ramazan, Mehmet, Kadir, Yakubu.

GOLLER:Celil (Dk 66 penaltı) (Malatyaspor)

SARI KART: Fevzi, Mustafa, Murat (Malatyaspor), Orhan (Hacettepespor),

9.dakikada Bernard aldığı uzun pasla ceza sahasına girdi, çapraz pozisyonda Cevahiri gördü, bu futbolcunun vuruşu Fevziden döndü, dönen topu Cevahir tamamladı top az farkla auta çıktı.

15.dakikada Hacettepespor atağında Ufuk kale çizgisine kadar geldi, kaleye gönderdi, Cevahirin kafa vuruşunda top üstten az farkla aut.

19.dakikada Malatyasporun atağınca sağdan Celil’in ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Albayrak uçarak kafayla dokundu üst direğe çarpan top geri döndü, defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

26.dakikada Gilman Likanın ortasında Cevahirin kafa vuruşu Fevzide kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Malatyaspor 2. yarıya Erenin yerine Olcaytuyu alarak başladı.

56.dakikada Celilin korner atışında Mustafa Sertin vuruşu az farkla auta çıktı.

58.dakikada Malatyaspor atağında Güngör yaklaşık 30 metreden sert vurdu, üstten aut.

66.dakikada Malatyasporun golü geldi. Bu dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Caner ceza sahasına girdi, Orhan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Celil topu filelere gönderdi : 1-0

73.dakikada Celilin pasında Murat Duman topu kale içerisine gönderdi, müsait durumdaki Caner kötü dokununca takımını mutlak bir golden etti.

76.dakikada Gilman Likanın kullandığı köşe atışında Orhanın röveşata ile yaptığı vuruş Malatyaspor defansına çarparak kornere gitti.

Bu dakikadan sonra her iki takımında çabaları gol getirmeyince karşılaşmayı 1-0 kazanan Malatyaspor kupada tur atlayan taraf oldu.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE