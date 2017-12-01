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Malatya Haber -

Kupada 5. Tur İlk Maçları Tamamlandı

Kupada 5. Tur İlk Maçları Tamamlandı
  • 01.12.2017
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Türkiye Kupası’nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği 5. Tur’da ilk maçlar tamamlandı. Rövanşlar 12, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde oynanacak.

  Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu ilk maçları 28, 29 ve 30 Kasım 2017 tarihlerinde oynandı. Ankara’da Osmanlıspor Futbol Kulübü ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk maçı 3-1 kaybetti.

  Türkiye Kupası’nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği 5. Tur’da ilk maç sonuçları şöyle:

Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray-Sivas Belediyespor: 5-1

Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: 0-3

Kasımpaşa-Boluspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: 2-1

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 2-1

Adanaspor-Bursaspor: 0-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 6-0

Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor: 0-3

Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 4-2

Kipaş Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-4

Kayserispor-Eyüpspor: 3-2.

Yeni Malatya Gazetesi

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