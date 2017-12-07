Kupada 5. Tur Rövanş Maçları Programı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği 5. Tur’da rövanş karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü ile 13 Aralık Çarşamba günü 17.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor, Ankara’da oynanan ilk maçı 3-1 üstün tamamlamış ve avantajı yakalamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur rövanş maçlarının programı şöyle:

12 Aralık Salı

13.30 Antalyaspor-Orhangazi Belediyespor (Antalya Stadı)

15.30 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

16.30 Boluspor-Kasımpaşa (Bolu Atatürk Stadı)

17.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.30 Sivas Belediyespor- Galatasaray (Yeni 4 Eylül Stadı)

21.00 Grandmedical Manisaspor- Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs Stadı)

13 Aralık Çarşamba

13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor (Ankara 19 Mayıs Stadı)

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs Stadı)

16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Buca Stadı)

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya Stadyumu)

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Adana Demirspor- Fenerbahçe (Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı)

14 Aralık Perşembe

13.30 Eyüpspor-Kayserispor (Esenler Stadı)

14.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Stat henüz belli değil)

16.00 Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadı-seyircisiz)

20.00 Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı-seyircisiz)

İLK MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Türkiye Kupası’nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele ettiği 5. Tur’da ilk maç sonuçları şöyle:

Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray-Sivas Belediyespor: 5-1

Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: 0-3

Kasımpaşa-Boluspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: 2-1

Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: 2-1

Adanaspor-Bursaspor: 0-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 6-0

Orhangazi Belediyespor-Antalyaspor: 0-3

Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 4-2

Kipaş Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-4

Kayserispor-Eyüpspor: 3-2.

Yeni Malatya Gazetesi