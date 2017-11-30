Kupada Dening Farkı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Arjantinli sağ kanat oyuncusu Fernando Emanuel Dening, Ziraat Türkiye Kupası’nda görev aldığı 3 karşılaşmada 3 gol attı.

Sarı kırmızılı takımın Arjantin’in Club Atletico San Martin takımından transferi olan ve sağ kanat mevkiinin yanı sıra forvette de forma giyebilen Dening, Süper Lig’de 10 karşılaşmada 301 dakika süre alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmada 215 dakika sahada kaldı. 3.Tur’da deplasmanda oynanan İnegölspor maçında 2 gol birden kaydeden Dening, 5.Tur ilk maçında Ankara deplasmanında Osmanlıspor Futbol Kulübü’ne de 1 gol atma başarısını gösterdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Arjantinli oyuncusu Fernando Emanuel Dening ise 10 karşılaşmada 301 dakika sahada kalırken 1 gol atarken, 2 asist yaptı. Dening, Türkiye kupasında ise 3 karşılaşmada 215 dakika görev alırken, 3 gol kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi