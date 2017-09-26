“Kupayı New York’un Times Meydanı’nda Kaldıracağız”

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi’nde mücadele eden ve Teknik Direktörlüğünü Ümit Karan’ın yaptığı Malatyaspor USA’nın Başkanı Teoman Mutlu, “İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve şampiyonluk kupasını New York’un ünlü Times Meydanı’nda kaldıracağız. Ondan sonra da kupayı Malatya’ya getirip meydanda Malatya halkına bu kupayı hediye edeceğiz” dedi.

Amerika Cosmopolitan 2. Ligi’nde üst üste aldığı galibiyetlerle büyük başarı elde eden Malatyaspor USA’nın Başkanı Teoman Mutlu Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSYD Malatya İl Temsilcisi Vahap Güner, Amerika Cosmopolitan 2. Ligi’nde üst üste aldığı galibiyetlerle adından sıkça söz ettiren Malatyaspor USA takımını tebrik ederek, Malatyaspor USA’ya bütün Malatyalıların canı gönülden destek verdiğini söyledi. Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu ise, Malatyaspor aşkının kendisinde büyük olduğunu belirterek bu sebepten dolayı 2 yıl önce Malatyaspor USA takımını kurduklarını söyledi.

Bu sene takımı daha iyi bir yere getirebilmek adına Ümit Karan’ı Teknik Direktörlüğe getirdiklerini ifade eden Mutlu, “Kulübün her birimini profesyonel kişilerden oluşturduk. Bunun sonucunda da takımın başarısı kaçınılmaz oldu. Şu anda 3 de 3 gidiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Amerika’da Malatya’nın tanıtımına çok büyük bir etken bu. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve şampiyonluk kupasını New York’un ünlü Times Meydanı’nda kaldıracağız. Ondan sonra da kupayı Malatya’ya getirip meydanda Malatya halkına bu kupayı hediye edeceğiz” diye konuştu.

iha