‘Kupon Arazi’ Bir Kez Daha Satışta!.

Malatya’nın en değerli arazilerinden birisi olan ve kamu kurumu niteliğindeki tta Gayrimenkul A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan ve daha önce 2 kez “özelleştirme” kapsamında satışa çıkarılan 243 bin 718 metrekare büyüklüğündeki arazi, 1.5 yıl önceki ihaleye göre “düşürülmüş” fiyatla üçüncü kez satışa sunuldu. Satış ihalesini bu kez Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü düzenledi.

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde TEDAŞ Binasının bitişiğinde, 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin ön tarafında yer alan 243 bin 718 metrekare büyüklüğündeki arsa Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkartıldı.

Tapuda Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 21 nolu parselde bulunan 243 bin 718 metrekare yüz ölçümlü arazi imarda “Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı” olarak görünüyor. İhale duyurusunda istenen geçici teminat 1 milyon 200 bin TL olarak gösterildi.

Söz konusu arazi için daha öncede kamu şirketi tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından 2015 yılında iki kez ihale düzenlenmiş, ancak arazi satılamamıştı.

Arazinin yaklaşık değerinin istenen geçici teminat miktarına göre yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Arazi için son düzenlenen ihaleye “Akyüz Madencilik İnşaat Nakliyat Orman Ürünleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Beydağı Ortak Girişim Grubu “ teklif vermiş, ancak nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda yeterli teklif gelmediği gerekçesiyle arazi satılamamıştı.

ÖNCEKİ ‘İLGİNÇ’ SATIŞ GİRİŞİMLERİNİN HİKAYESİ..

malatyahaber.com ve Yeni Malatya Gazetesi, söz konusu arazinin 2015 yılının Ağustos ve Aralık aylarındaki ihalelerinin iptaliyle ilgili olarak Aralık 2015’te “Bu İhale de İptal de İlginç” başlığıyla şu haberi yayınlamıştı:

“1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nin Malatya- Kayseri- Adana yoluna cephesi bulunan ve özelleştirme kapsamında satışa çıkarılan, ancak 2. kez ihalesi iptal edilen TEDAŞ binasının bitişiğindeki 243 bin 718 metrekarelik arazinin bedelinin ilk ihaleye göre yaklaşık 13 milyon 500 bin TL (13 trilyon 500 milyar lira) düşürülmüş olduğu bildirildi. İlk ihalede daha yüksek tahmini bedele rağmen iki teklif verilirken, bu ihalenin iptal edilip, daha düşük bedelle ikinci ihale düzenlenmesi ve sonra bu ihalenin de iptal edilmesi, kafaları karıştırdı.

İLK İPTAL YETERLİ TEKLİF GELMEDİĞİ GEREKÇESİYLE..

Toplu halde bulunması, ana yola cepheli ve OSB’ye bitişik olması nedeniyle Malatya’daki en önemli arazilerden biri olarak değerlendirilen, imarda da “Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı” gözüken Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 113 Ada 21 no.lu parseldeki arazinin ilk ihalesi geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı. Son teklif verme süresi 4 Ağustos olarak açıklanan ilk ihalede geçici teminat 1 milyon 600 bin TL olarak belirlenmiş, bu sürede Akyüz Madencilik İnşaat Nakliyat Orman Ürünleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Beydağı Ortak Girişim Grubu adına 2 teklif verilmişti. Ancak daha sonra, nihai pazarlık görüşmeleri sonucu yeterli teklif gelmediği gerekçesiyle bu ihalenin iptal edildiği açıklanmıştı.

İKİNCİ İPTAL, “İHALEYİ YAPMAMA SERBESTİYETİ” MADDESİ GEREĞİNCE..

Özelleştirme İdaresi bünyesindeki tta Gayrimenkul A.Ş. tarafından aynı yer bu kez 1 milyon 200 bin TL geçici teminatla ihaleye çıkarılmış, son teklif verme süresi 2 Aralık 2015 olarak duyurulmuştu. Ancak daha sonra, bu kuruluş ikinci ihalenin de iptal edildiği açıklamasını yapmış, gerekçe olarak da ihale ilanındaki “İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakla, dilediğine yapmakla ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakla serbesttir” ifadelerinin yer aldığı 5. maddeyi göstermişti.

PEKİ FİYAT NİYE DÜŞÜRÜLDÜ?

Özelleştirme İdaresi’nin bünyesindeki satışlara ilişkin ihale yönetmeliğinin 19. maddesi, “İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3 ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 ünden az olamaz.” hükmünü içeriyor.

Muhammen bedelin belirtilmediği bu satışta, geçici teminatın “tahmin edilen bedelin” yüzde 3’ünden az olamayacağı hükmüne göre, ilk ihalede geçici teminat miktarı 1 milyon 600 bin TL olarak belirlendiğinden yer için tahmin edilen bedel “en az” 53 milyon 500 bin TL (53 trilyon 500 milyar lira) olarak ortaya çıktı.. Bu ihalede iki teklif verilmesine rağmen, idare “yeterli teklif gelmediği” gerekçesiyle iptal kararı vermişti.

Söz konusu yer için ikinci ihalede, geçici teminat miktarının 1 milyon 200 bin TL’ye düşürüldüğü görüldü. Taliplilerin ihaleye katılabilmek için yatırmaları istenen ve arazinin değerinin en az yüzde 3’ü kadar olması gereken geçici teminat miktarına göre, ikinci ihalede araziye konulan değerin 40 milyon TL’ye (40 trilyon liraya) düşürüldüğü anlaşılıyor.

Talipli çıkmasına rağmen ilk ihalenin iptal edilip, ikinci ihalede fiyat indirimine gidilmesinin, sonra da bir kez daha ihale iptal kararı alınmasının gerekçeleri merak konusu oldu.”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com