Kural’a Altın Koza Ödülü

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “21. Altın Koza Film Festivali, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışmasında” Malatyalı genç yönetmen Turgay Kural’ın (fotoğrafta sağdan 2.) yönettiği “Cibik” adlı film, belgesel dalında en iyi film ödülüne layık görüldü

Cibik filmi, 21. Altın Koza Film Festivali’nde Belgesel Dal’ında Türkiye, Fransa ve İspanya’dan toplam yedi filmin yönetmeni filmleriyle finalde yarıştı. Her dalda tek ödülün verildiği yarışmada “En İyi Belgesel Film Ödülü” Malatyalı genç yönetmen Turgay Kural’ın “CİBİK” (Reed) adlı belgeseline layık görüldü. Cibik filmi, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması’nda ödül alan tek Türk yapımı oldu. Film, zor koşullarda yaşayan sazlık işçilerinin çok düşük ücretlerle geçimlerini sağlama ve borçlarını bitirme mücadelelerini yansıtıyor.

Yönetmen Turgay Kural, filmi Kayseri’ni Develi ilçesinde çektiklerini belirterek, “Cibik filmi için gölün donması beklenildi. Doğa ve insan mücadelesinin daha iyi yansıtılması için kışın zorlu şartlara ulaşması beklenildi. Çekimler 34 gün sürdü. 15 gün görüntü seçildi. Ekip 34 gün işçilerle aynı çadırda kaldı ve aynı yemekleri paylaştı. Zor koşullar altında ekip arkadaşlarımla çektiğim filmle uluslararası alanda Türkiye’ye bir Malatyalı olarak ödül kazandırmaktan onur ve gurur duyuyorum. Avrupaların desteklediği büyük bütçeli çalışmalar arasından mütevazı bir filmle sıyrılmak beni çok mutlu ediyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen bunun karşılığını almak çok güzel ve onur verici. Farklı çalışmalarla Türkiye’yi ve Malatya’yı temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.