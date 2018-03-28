Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Kur’an-ı Kerim Öğrenen Öğrenciler Ödüllendirildi

Kur’an-ı Kerim Öğrenen Öğrenciler Ödüllendirildi
  • 28.03.2018
  • 0

Darende Özel Hacı Naciye Hanım Okulları ana sınıfında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi.

Okul Müdürü Mehmet Uçaralp, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerinin böyle bir program hazırlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda görev alan çocuklara, ailelerine ve emeği geçen öğretmen Belkıs Nesibe Güven’e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den sureler ve ilahiler okuyup çeşitli gösteriler yaptı. Minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuması bazı aileleri duygulandırdı.

Etkinlikte Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve eşi Tuba Zengince, öğrencilere belgelerini vererek başarılar diledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Darende Hakimi Nimet Balcı, Müftü Nurullah Birlik ve kurum müdürleri de katıldı.

AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."