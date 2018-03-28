Kur’an-ı Kerim Öğrenen Öğrenciler Ödüllendirildi

Darende Özel Hacı Naciye Hanım Okulları ana sınıfında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi.

Okul Müdürü Mehmet Uçaralp, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerinin böyle bir program hazırlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda görev alan çocuklara, ailelerine ve emeği geçen öğretmen Belkıs Nesibe Güven’e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den sureler ve ilahiler okuyup çeşitli gösteriler yaptı. Minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuması bazı aileleri duygulandırdı.

Etkinlikte Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve eşi Tuba Zengince, öğrencilere belgelerini vererek başarılar diledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Darende Hakimi Nimet Balcı, Müftü Nurullah Birlik ve kurum müdürleri de katıldı.

AA