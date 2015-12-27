Kur’an Kurs Binası Açıldı

Malatya’da Kur’an Kursu binası düzenlenen törenle açıldı.

Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde Mimar Sinan Kur’an Kursu binası açılışına İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Erçetin, Diyanet Sen Malatya Şube Başkanı Refik Metin, Mimar Sinan Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma derneği başkanı Faik Akgül, Mimar Sinan Camii Din Görevlisi Abdulkadir Duran, Diyanet Sen Malatya Şubesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül, açılışta yaptığı konuşmada, “Geçen yıl Kutlu Doğum Haftası’nda temel attığımız Mimar Sinan Kur’an Kursu binası açılışı yine Kutlu Doğum Haftası’nda nasip oldu” diyerek, hayır yapanların amellerinin ölseler dahi kapanmadığını bu nedenle hayır yapmanın önemini anlattı.

Müftü Gül, binan yapılmasında emeği olan Mimar Sinan Camii Din Görevlisi Abdulkadir Duran’a plaket verdi. Müftü Gül ve beraberindekiler açılıştan sonra binayı ve kursa gelen bayan öğrencileri ziyaret etti. Açılıştan sonra Çağrı Salonu’nda davetlilere Akçadağ pilavı ikram edildi. Yemek duasını Emekli din görevlisi Veysel Yldırım yaparken, yemekte konuşan Mimar Sinan Camii Din Görevlisi Abdulkadir Duran, Mimar Sinan Kur’an Kursu binası yapımında emeği olanlara teşekkür etti.