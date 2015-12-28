Kurbanlar 15 Farklı Ülkeden
Paris’te meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden 129 kişinin milliyetleri açıklandı. Yılda 70 milyona yakın turist ağırlayan Paris’te ölenlerin 15 ayrı milletten olduğu bildirildi.
Cuma günü Fransa’nın başkenti Paris’te 129 kişinin hayatını kaybettiği ve 352 kişinin yaralandığı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin milliyetleri tespit edilmeye başlandı. Ölenlerin 15 ayrı milletten olduğu açıklandı. Paris’te hayatını kaybedenlerin Belçika, Brezilya, Almanya, İngiltere, Şili, Meksika, Fas, Portekiz, Romanya, İspanya, İsviçre, İsveç, Tunus, ABD ve Fransız vatandaşları olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden 2 Belçikalı arasında Türk asıllı Elif Doğan da bulunuyor.
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