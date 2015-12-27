“Kürecik Devre Dışı Bırakılmalı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde halka hitap ederek Cumhurbaşkanı çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için oy istedi. Kılıçdaroğlu, Ortadoğu’ya barış gelmesi için Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek olunmasını isteyerek “Ortadoğu’ya barış getirir, bizi de Avrupa’ya taşır” dedi.

Giresun’da bu akşam katılacağı iftar organizasyonu için öğle saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradan karayolu ile Giresun’a hareket etti. Kılıçdaroğlu, parti otobüsü ile yaptığı yolculukta Trabzon’un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde konuşma yaptı. İlk olarak Vakfıkebir ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na bir fırında yapılan üzerinde ay yıldız ve Cumhurbaşkanı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun isminin yazılı olduğu ekmek hediye edildi.

KÜRECİK’İ KAPATACAKSIN..

Ardından Giresun yolu üzerindeki Trabzon’un son ilçesi olan Beşikdüzü ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada da halka seslenerek Cumhurbaşkanlığı çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için oy istedi. Kılıçdaroğlu “Bakın görüyorsunuz Ortadoğu’da, Gazze’de, Suriye’de Irak’ta olanları. İŞİD tarafından 49 vatandaşımız kaçırıldı. 49 vatandaşımızı kurtarmak için çaba harcayan var mı ? Gazze için çaba gösteren var mı ? Eğer İsrail’in Gazze üzerindeki baskıyı kaldırmasını istiyorsan Kürecik’teki Radar Üssü’nü kapatacaksın. İsrail uçaklarına yakıt vermeyeceksin” ifadelerini kullandı.

KÜRECİK DEVRE DIŞI BIRAKILMALI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz turu kapsamında ziyaret ettiği Giresun Belediyesi’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını değerlendiren CHP Lideri, hükümeti gerekli adımları atmamakla eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Gazze konusunda yapılacak iki önemli konu vardır. Bunlardan birincisi Kürecik Radar Üssü’nün devre dışı bırakılmasıdır. NATO bile ‘burası bizim değil’ diyor, Başbakan Erdoğan ‘sizindir’ diyor. Bu konuda Erdoğan yalan söylüyor. Derhal bu radar üssü kapatılmalıdır. Gazze konusunda ikinci somut adım ise İsrail ile ticari ilişkilerin sonlandırılmasıdır. Bu konuda hükümet net adımlar atmalıdır. Dış politika bağırıp çağırmakla yapılmaz. Rahmetli Ecevit ne yapmıştı; Kıbrıs konusunda derhal çıkarma yapmıştı. Gazze’de insanlar, çocuklar ölüyor Başbakan ise hala konuşuyor. Öfkeyle, konuşmayla çözülse çoktan çözülürdü, çözerdi. Dış politikada önlemini alıp gereğini yapacaksın. Hükümet bu konuda önlemini alıp gereğini yaparsa biz de desteğimizi veririz” dedi.