“Kürecik’te de Nükleer Silah Var mı?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Kürecik’teki Radar Üssü’nde nükleer silah bulunup bulunmadığını sordu.

Malatya Milletvekili Ağbaba’nın soru önergesi şöyle:

“ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Deborah Lee James, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “İncirlik’te nükleer silahlar var. O nükleer silahlar emniyette ve güvende. Bundan eminiz.” sözlerini kullandığı basın yayın kuruluşlarında yer almıştır. Bugüne kadar ne ülkemiz ne de ABD makamlarınca doğrulanmayan bu bilgi, ABD yetkililerince itiraf edilmiştir. Bazı kaynaklar İncirlik Üssü’nde ABD’nin nükleer silah varlığının üçte birini konuşlandırdığını ifade etmektedir.

Bu çerçeveden hareketle,

1. İncirlik Üssü’nde nükleer silahların bulunduğu Hükümetiniz tarafından bilinmekte miydi? Biliniyorsa bugüne kadar bu gerçeği halkımızdan neden saklama gereği duydunuz? İncirlik Üssü’nde nükleer silahların varlığının gizlenmesi için ABD ile herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır?

2. İncirlik Üssü’nde kaç adet nükleer silah bulunduğu Hükümetinizce bilinmekte midir? Biliniyorsa kaç adet nükleer silah vardır? Bunların içinde hidrojen bombası bulunmakta mıdır?

3. ABD İncirlik Üssü’ne nükleer silah yerleştirmek için Türkiye’den herhangi bir izin almakta mıdır? Bu üs için yapılan anlaşmada böyle bir izin var mıdır?

4. Malatya Kürecik Radar Üssü’nde de nükleer silah bulunup bulunmadığı hakkında bir bilginiz var mıdır? Türkiye’de bulunan ve yabancı ülkelerin kullandığı üslerde nükleer silah olup olmadığını bilmiyorsanız bu bilgiyi nereden alabiliriz? Üste nükleer silah olup olmadığını araştırmak için gerekli izni sizden mi yoksa ABD’den mi almalıyız?

5. Olası bir savaş durumunda İncirlik Üssü’nde nükleer silahların bulunmasının Türkiye’yi açık hedef haline getirdiğini düşünüyor musunuz?

6. Hükümet olarak, İncirlik Üssü’nde nükleer silah bulunduğunu daha önceden bilmiyor ve bu gerçeği geçtiğimiz gün ABD yetkilisinin yaptığı açıklamadan öğrendiyseniz, bu konuda herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz?

7. Malatya Kürecik Radar Üssü’nde inceleme yapmak üzere defalarca izin istememize rağmen bu iznin verilmemesinin nedeni, bu üste nükleer silah var ise bunun ortaya çıkarılmaması amaçlı mıdır?

8. Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Üssü’nün sorumlusu Türkiye midir yoksa ABD midir?”

ARŞİV FOTO: Kürecik Radar Üssü

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