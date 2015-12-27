Final

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Malatya Haber -

Kurhan Spor Lig Şampiyonu

Kurhan Spor Lig Şampiyonu
  • 27.12.2015
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Malatya Basketbolu’nda Büyük Erkekler Ligi’nde, İnönü Üniversitesi’ni 64-59 yenen Kurhan Spor şampiyon oldu. 

Büyük Erkekler Ligi’nde final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Ali Yıldırım-Nevzat Kaya hakem ikilisinin yönettiği final müsabakasında İnönü Üniversitesispor ile Kurhan Spor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye iki takımda hızlı başladı. Karşılıklı sayıların üretildiği ilk çeyreği Kurhan Spor 20-19 üstün tamamladı. Müsabakanın ikinci periyodun da iki takımda sayı üretmekte zorlandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan periyotta, son saniye sayılarıyla öne geçen Kurhan Spor, soyunma odasına 34-31 üstün gitti. Müsabakanın üçüncü çeyreğinde Kurhan Spor rüzgarı esti. İnönü Üniversitesispor’un hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren mavi siyahlı takım farkı açtı ve çeyreği 55-43 üstün tamamladı. Karşılaşmanın son periyodunda İnönü Üniversitesispor maça ağırlığını koydu. Aradaki sayı farkını eriten İnönü Üniversitesispor, son saniyelerde öne geçme fırsatını iyi değerlendiremedi. Faul atışlarından iyi yararlanan Kurhan Spor, müsabakayı 64-59 kazanarak Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon oldu.

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