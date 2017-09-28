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Malatya Haber -

Kurtlar Vadisi: Vatan

Kurtlar Vadisi: Vatan
  • 29.09.2017
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Kurtlar Vadisi Vatan filminde 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi yaşanan bazı olaylar beyazperdeye aktarılacak. Özellikle o gece Türkiye’nin kritik bir sınır bölgesinde olanlar, orada yaşayan insanların Polat Alemdar’la ortak çabalarıyla mücadeleleri anlatılacak. Filmin darbe girişimi sonrası Kurtlar Vadisi: Darbe adıyla çekileceği açıklanmış, ancak isim hakkına Temmuz’dan önce başvurulduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte bu isimden vazgeçilmişti.

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Aksiyon , Casusluk , Macera , Suç , Politik
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : Serdar Akar
Oyuncular : Necati Şaşmaz , Sinem Öztürk , Cahit Kayaoğlu , Erhan Ufak , Nezih Işıtan
Seslendirenler : Umut Tabak
Senaryo : Necati Şaşmaz , Cahit Kayaoğlu , Alper Erze , Murat Koca
Yapımcı : Pana Film

sinemalar.com

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