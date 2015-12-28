“Kurtuluş Milli İttifak İktidarı”

Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi’nin oluşturduğu “Milli İttifak”ın milletvekili adayları Konak Mahallesi’nde seçim çalışması yaptılar.

Bu çalışmalara ilişkin basın bülteni şöyle:

“Malatya Milli İttifak adayları, Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde esnaf ve mahalle toplantısı gerçekleştirdi. Vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Milli İttifak, 7 Haziran seçimleri için destek istedi.

Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin ittifakı ile oluşan Milli İttifak’ın milletvekili adayları, Konak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Konaklıların teveccühü ile karşılaşan adaylar, yapacakları çalışmalar ve projeleri ile ilgili halka detaylı bilgiler verdiler. Konak’ta bir kahvehanede düzenlenen mahalle toplantısında konuşan 1.Sıra Milletvekili Adayı Osman Cemali Marasalı, Hükümetin bugün uyguladığı ekonomik politikaların çöktüğünü savunarak kurtuluşun Milli İttifak iktidarında olduğunu söyledi. Geçmiş Refah Yol Hükümetleri döneminde uygulanan ekonomik politikaları anlatan Marasalı, Saadet Partisi’nin savunduğu ekonomik fikri hiçbir partinin savunmadığını söyledi. Ekonomide uygulanan reçetenin yanlış olduğunu ve bununda halka huzur getirmeyeceğini söyleyen Marasalı, “Dolayısıyla Saadet Partimizin bu yılki sloganı ‘Saadete gel kardeşim’ Kendine gel Saadete gel. Saadet Partisi bizzat sizsiniz sizin düşüncelerinizin aynısı. Siz bir Maliye bakanı olsaydınız ne yapardınız inanın bizlerde geldiğimiz zaman aynısını yapacağız” dedi.

Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan kurtulmanın yolunun 7 Haziran seçimlerinden geçtiğini ifade eden Marasalı, bununda yolunun Milli İktidar kadrolarının başa gelmesi ile mümkün olacağını söyledi. Geçmiş dönemdeki Refah Yol Hükümeti dönemindeki başarılarının referansları olduğunu dile getiren Marasalı, Milli İttifak kadrolarının iktidara gelmesi ile Türkiye’nin düzlüğe çıkacağını kaydetti. Milli İttifak Adaylarından eski Emniyet Müdür Yardımcısı Turan Odabaşı’da, son dönemlerde özellikle gençler arasında uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların arttığına dikkat çekerek, toplumun çöküş içerisinde olduğunu söyledi. Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu dönemde Malatya’da, kötü alışkanlıklara savaş açtıklarını belirten Odabaşı, Milli İttifak iktidarında ahlaki çöküntülere de önlem alacaklarını dile getirdi.

Konaklıların büyük ilgi gösterdiği mahalle toplantısının ardından adaylar ve parti yöneticileri, Konak Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ettiler. Esnafların sorun ve dertlerini tek tek dinleyen adaylar, tüm sorunlardan ve sıkıntılardan kurtulmanın yolunun 7 Haziran seçimleri ile mümkün olacağını ve iktidara gelmeleri durumunda, tüm sorunları çok iyi bildiklerini belirttiler. Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Asiltürk ile BBP il Başkanı İbrahim İşleyen’in de katıldığı gezilerde vatandaşlarda Milli İttifak’a güvendiklerini söylüyorlar.”