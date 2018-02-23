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Malatya Haber -

Kuru Kayısı Mehmetçik’e Ulaştı

Kuru Kayısı Mehmetçik’e Ulaştı
  • 24.02.2018
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Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine destek amacıyla Hatay iline yapılan gezi kapsamında Hassa Kaymakamlığı’na teslim edilen kayısı ve kayısı ürünleri güvenlik güçlerine ulaştırıldı. Kayısı ve kayısı ürünlerini alan Mehmetçikler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Hatay’ın Hassa ilçesine giderek,  güvenlik güçlerimizin yanında olduklarını ve toplanan kayısıları Hassa Kaymakamlığı yetkililerine teslim etmişlerdi.  Battalgazi Belediyesi tarafından güvenlik güçlerine destek amacıyla Hatay iline yapılan gezi kapsamında gönderilen kayısı ve kayısı ürünleri güvenlik güçlerine ulaştırıldı.

Kayısıları alan ve Suriye’de bulunan Mehmetçikler, “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın göndermiş olduğu kayısı, hurma, fındık ve fıstıklar elimize ulaştı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarımızın hepsinin selamı var. Allah razı olsun” dedi.

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Yorumlar
  1. Ahmet dedi ki:
    25 Şubat 2018, 22:31

    Hayır hasenat gizli yapılır halkın gözüne girmek için Türkiye genelinde beleyeler birbiriyle yarışıyor kimse maaşıyla cebinden almıyor yine vatandaşın parası askerimin polisimin parası böyle seylere çok kızarım

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  2. Nurten dedi ki:
    24 Şubat 2018, 18:11

    Battalgazi belediyesi mükemmel işlere imza attığı gibi bunuda yapmış. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.

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  3. ÖzMalatyasporlu dedi ki:
    24 Şubat 2018, 13:00

    Vesile olanlardan Allah razı olsun çok güzel bir davranış

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  4. Fahri dedi ki:
    24 Şubat 2018, 11:36

    Eraaaayyy gardaşım ALLAH yardımcınız olsun

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