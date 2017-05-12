Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, 12-18 Mayıs Hemşirelik Hafta dolayısıyla açıklama yaptı.

“Hemşirelik mesleğinin tüm dünyada öncü ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan “12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” ve bu günü takip eden hafta ise dünyada ve ülkemizde “Hemşireler Haftası” olarak kutlanmaktadır.” diyen Doktor Şener açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

Hemşireliğin birçok tanımı yapılmakla birlikte hemşirelik fedakârlık, sevgi ve özveri isteyen kutsal bir meslektir. Halkımız hemşireyi kendine o kadar yakın hissetmiştir ki ona kardeş anlamına gelen “ Hemşire” adını vermiştir.

Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için; çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden bu kutsal mesleğin mensubu bütün fedakâr hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutlar, meslek hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim. ”

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