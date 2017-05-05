Kütük Tezgahta Geçen 6 Yıl.. ‘Mestçi Mamoş’

Malatya’da, yarım asırdan fazla süredir el emeği göz nuruyla mest yapan Mehmet Kuşdoğan, mesleğe başladığından bu yana üretim yaptığı kütük tezgahının başında ekmek mücadelesi veriyor.

Çevrede “Mestçi Mamoş” olarak tanınan Kuşdoğan (74), 1955 yılında başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen üç ayağı olan kütük tezgah üzerinde sürdürüyor.

Her sabah Dabakhane Mahallesi Yemeniciler İş Hanı’ndaki 15 metrekarelik dükkanına gelen Kuşdoğan, emekli olmasına rağmen bir ömür adadığı mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

Kuşdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu okumadığını ve 11 yaşındayken halası tarafından yemeni ustası Gaffar Dernek’in yanına getirilerek mest ve yemeniyle tanıştığını söyledi.

Çıraklıktan sonra kalfa olduğunu, askerlik görevinin ardından kendi dükkanını açtığını anlatan Kuşdoğan, eline deri aldıktan sonra başka bir iş yapmayı düşünmediğini, yıllardır tezgahının başında olduğunu belirtti.

– “Hep bu kütüğün başında oturdum”

Mesleğe ilk başladığında ustasının kendisine kütük bir üzerinde işi öğrettiğini ve kendisiyle yaşıt olan tezgahının başında hala çalıştığını anlatan Kuşdoğan, “Hep bu kütüğün başında oturdum. 11 yaşından bu yana oldu bitti bu kütüğün başındayım. Bir kütüğüm 75 yıllık diğer kütüğüm ise 70 yıllık.” diye konuştu.

Mestçilik yaparak hem eşine hem de 6 çocuğuna bakan Kuşdoğan, işinden bir birikimi olmadığını ancak ailesine rahat bir yaşam sunduğunu ifade etti.

Kuşdoğan, çok sayıda çırak yetiştirdiğini de dile getirerek, mesleğin geleceği olmadığı için yanında işi öğrenenlerin hep başka alanlara yöneldiğini dile getirdi.

Emekli olmasına rağmen işini severek, heyecanla yaptığını aktaran Kuşdoğan, hastalık gibi durumlar dışında her gün sabah beslemeyle dükkanından içeri girdiğine değindi.

Kuşdoğan, mesleğine olan tutkusunu şöyle anlattı:

“İşe gelmeyince huzursuz oluyorum. Bir kere sezon bitmişti ben de trambüse binerek uzak camilere gidip namaz kılıyordum zaman geçsin diye. Baktım bu iş böyle olmuyor. Sezon olmamasına rağmen Gaziantep’ten deri getirdim başladım işe. Ufak ufak uğraşıyorum. 100 çift olmaz 10 çift olur ama olur. Ben dışarıda olmayı, boş gezmeyi sevmiyorum.”

Yemeni ve mestlerin eskisi gibi ilgi çekmediğini, gençlerin bu ürünlerden haberinin olmadığını belirten Kuşdoğan, çoğunluğunu sipariş üzerine yaptığı mestlerin çiftini 17-20 lira arasında sattığını sözlerine ekledi.

AA