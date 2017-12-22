Kütüphaneye Aybüke Öğretmenin Adı

İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından bir okulda yaptırılan kütüphaneye şehit Aybüke öğretmenin ismi verildi.

Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Orta Okuluna gelen topluluk üyeleri, topladıkları bin kitabı raflara yerleştirdi.

Topluluk üyeleri, kütüphanenin girişine Batman’ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında, bir başka araçla olay yerinden geçen ve vurularak şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin yer aldığı tabelayı astılar.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Salim Durukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüm öğrencileri ve topluluk üyelerince topluma faydalı olmak için kitap toplama kampanyası başlattıklarını belirtti.

Topladıkları bin kitabı Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Orta Okuluna verdiklerini aktaran Durukoğlu, “Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına bu kütüphaneyi açalım istedik. Bu şekilde şehitlerimiz rahmetle ve minnetle yad edelim istedik. Topluma özellikle de öğrencilere yapılacak en iyi hizmet onlara okuyabilecekleri çeşitlilikte kitap kazandırmak.” diye konuştu.

Kitap sayısını normalde artırabileceklerine değinen Durukoğlu, bir okula 3 bin kitap getirmek yerine o kitaplarla 3 kütüphane açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran’da Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırı sırasında karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

AA