3 Şubat’a Kadar Kuvvetli Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, aralarında Malatya’nında bulunduğu 4 ilde buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.

28 Ocak günü saat 18.00 ile 3 Şubat günü saat 12.00 aralığı için yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; “Yaptığımız değerlendirmelere göre; bölgemizde kar yağışlarının 28.01.2017 günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek olması ile birlikte havanın az bulutlu ve açık, rüzgârın kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esecek olması sebebiyle, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Bölge genelinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Bülten- AA